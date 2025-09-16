Новини
Галатасарай основа своя туристическа агенция

16 Септември, 2025 19:28

Галатасарай основа своя туристическа агенция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Турският гранд Галатасарай, в партньорство с туристическата компания Tatilsepeti, стартира своя собствена туристическа агенция. Тя се нарича Gstatil и е брандирана с емблематичните за клуба жълто и червено.

От клуба съобщиха, че Gstatil е първата в света онлайн туристическа агенция, създадена от футболен клуб. Тя ще предлага различни ексклузивни услуги, насочени изцяло към феновете. Привържениците ще могат да организират всички свои пътувания, включително и такива за мачове на Галатасарай като гост, през специален сайт и мобилното приложение.

Tatilsepeti е водеща турска онлайн платформа за пътувания, която предлага хотели, самолетни билети, круизи и коли под наем както в Турция, така и в чужбина. Чрез новосъздадената Gstatil феновете на Галатасарай ще могат да се възползват от специални оферти за организиране на пътувания, свързани с мачовете на тима в Шампионската лига и други европейски клубни турнири.

Според изявлението на клуба, целта на агенцията е да улесни феновете на Галатасарай при планирането на техните пътувания, като им предложи сигурни и изгодни услуги.


