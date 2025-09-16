Ювентус оцеля срещу Борусия (Дортмунд) след голово шоу

Ювентус участва във второ поредно голово шоу на "Алианц Стейдиъм", като този път се стигна до равенство срещу Борусия (Дортмунд). Двата отбора изиграха невероятно второ полувреме и срещата завърши 4:4.

Двата отбора изиграха скучно първо полувреме, но се развихриха след почивката, когато паднаха всички голове. Карим Адейеми откри резултата в 52-ата минута, а Кенан Йълдъз изравни в 64-ата минута след фантастично изпълнение. Секунди след втория гол Феликс Нмеча отново изведе гостите напред, а резервата Душан Влахович се разписа в 68-ата минута. Ян Коуто вкара в 75-ата минута преди Рами Бенсебаини да реализира дузпа в 86-ата минута. В добавеното време Влахович отбеляза втория си гол в мача, а след това асистира на Лойд Кели за изравнителното попадение за 4:4.

Ювентус бе близо до първия гол още в четвъртата минута. Гостите оставиха много пространство на Кефрен Тюрам и той отправи удар от дистанция. Топката се отклони в бранител и затрудни още повече вратаря, но Кобел направи фантастично спасяване. При последвалия ъглов удар Копмайнерс бе оставен непокрит, но не успя да насочи добре топката.

В определени периоди Борусия задържаше топката за по-дълго, но без да създава нищо в предни позиции."Бианконерите" бяха избрали да подходят по-предпазливо и да разчитат на контраатаки. И двата отбора чакаха търпеливо да видят пролука в защитата или да се стигне до грешка, което доведе до липса на голови положения.

Постепенно тимът на Тудор взе инициативата и все по-често успяваше да стигне до наказателното поле на съперника. Удар на Бремер мина покрай гредата, а Дейвид стреля над вратата. Постепенно тимът на Тудор взе инициативата и все по-често успяваше да стигне до наказателното поле на съперника. Удар на Бремер мина покрай гредата, а Дейвид стреля над вратата. Дейвид направи голям пропуск, след като Кели отклони топката към него в наказателното поле след ъглов удар. Малко преди почивката Опенда пробва удар от малък ъгъл, но той бе отразен.

Ювентус започна активно втората част, но Борусия беше по-близо до гола. В 51-ата минута Ди Грегорио не прецени една топка и я остави, а Байер я достигна и от малък ъгъл нацели гредата. При следващата атака на гостите Адейеми получи топката пред наказателното поле, финтира и с прецизен удар изненада вратаря.

"Бианконерите" направиха опит да отговорят, но можеха да получат втори гол. Адейеми опита да намери Гираси в наказателното поле. След рикошет топката стигна до нападателя, който отблизо не успя да преодолее вратаря. При ответната атака Компмайнерс направи двойно с Опенда и излезе сам срещу вратаря под ъгъл, но стреля крайно неточно. Последва още една опасна ситуация пред Кобел, при която Риерсон блокира удар на Камбиазо.

Тудор направи двойна смяна, като пусна в игра Влахович и Жоао Марио на мястото на Дейвид и Маккени. Юве имаше нужда от някакъв магически момент и Кенан Йълдъз го осигури. Турският национал изравни резултата с фантастичен удар от дистанция. Радостта на домакините обаче бе твърде кратка. Веднага след подновяването на играта Дортмунд организира атака, топката стигна до Нмеча на гранизата на наказателното поле и той също се разписа след великолепен удар.

Този резултат се запази по-малко от три минути. Йълдъз прекрасно изведе Влахович, а сръбският нападател, който се появи на терена малко по-рано, отлично завърши. За Душан това е трети гол от началото на сезона, като и трите бяха реализирани, след като влиза като резерва.

Атаките към двете врати се редяха една след друга. След няколко неуспешни се стигна до грешка, която позволи на гостите да поведат за трети път. Грешка на Тюрам позволи на Коуто да стреля. Ди Грегорио също не се намеси по възможно най-добрия начин и топката отново бе в мрежата му.