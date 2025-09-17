Новини
Варненската община инжектира свежи средства в Спартак: Над 500 000 лева за стабилизиране на клуба

17 Септември, 2025 16:41 419 3

  • спартак варна-
  • финансова помощ-
  • община варна-
  • нап-
  • лиценз-
  • футбол-
  • черно море-
  • фратрия-
  • стадион-
  • спортна база-
  • телевизионни права-
  • трансфери-
  • партньорство

Черно море изненадващо оттегли искането си за финансова инжекция

Варненската община инжектира свежи средства в Спартак: Над 500 000 лева за стабилизиране на клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съществена финансова подкрепа получи футболният клуб Спартак Варна, след като Общинският съвет на морската столица единодушно одобри отпускането на 550 000 лева безвъзмездна помощ. Решението бе взето на последното заседание на местния парламент, като целта е да се покрият належащи задължения към Националната агенция за приходите (НАП) и да се предотврати евентуална загуба на лиценза на клуба.

Любопитен обрат настъпи по време на сесията – другият варненски гранд, Черно море, изненадващо оттегли искането си за финансова инжекция от общината. Въпреки това, „моряците“ остават с отворена врата за бъдещо кандидатстване, особено във връзка с модернизацията на детско-юношеската си база.

Алекс Илиев, член на Управителния съвет на Спартак Варна, коментира след заседанието: „Това е първата и най-важна стъпка към стабилизирането на клуба. Сумата ще покрие основното ни задължение към НАП, което е ключово за запазването на лиценза. Разбира се, пред нас стоят и други предизвикателства – най-голямото от тях е дългът към футболистите, който възлиза на около 1 милион лева. Надяваме се на нови споразумения с играчите, а през януари и февруари очакваме приходи от телевизионни права, УЕФА и евентуални трансфери.“

В допълнение, Илиев разкри, че предстои подписване на споразумение с Община Варна, според което клубът ще предоставя спортната си база и рекламни площи за телевизионни излъчвания на мачовете – ход, който ще донесе допълнителни ползи и за двете страни.

Не на последно място, Илиев обърна внимание и на партньорството с Фратрия: „С постигнатата договорка спестяваме около 10 000 лева месечно. Фратрия се грижи за поддръжката на стадиона, докато провежда домакинските си срещи там. Това не означава, че те управляват съоръжението – просто поемат разходите по поддръжката, което ни облекчава значително. Освен това, имаме уговорка за обновяване на тревната настилка – нещо, което също не е за подценяване.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йес

    3 0 Отговор
    Да се арестува общинския съвет-Варна,който прахосва обществени средства.

    16:45 17.09.2025

  • 2 си дзън

    0 0 Отговор
    Тази инжекция е от частни дарения на членовете на Общинския съвет сигурно.

    Коментиран от #3

    16:53 17.09.2025

  • 3 Аууууу

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Къде си видял общински съветник да дава лични средства ,те само взимат

    17:24 17.09.2025

