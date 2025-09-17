Варненската община инжектира свежи средства в Спартак: Над 500 000 лева за стабилизиране на клуба

Съществена финансова подкрепа получи футболният клуб Спартак Варна, след като Общинският съвет на морската столица единодушно одобри отпускането на 550 000 лева безвъзмездна помощ. Решението бе взето на последното заседание на местния парламент, като целта е да се покрият належащи задължения към Националната агенция за приходите (НАП) и да се предотврати евентуална загуба на лиценза на клуба.

Любопитен обрат настъпи по време на сесията – другият варненски гранд, Черно море, изненадващо оттегли искането си за финансова инжекция от общината. Въпреки това, „моряците“ остават с отворена врата за бъдещо кандидатстване, особено във връзка с модернизацията на детско-юношеската си база.

Алекс Илиев, член на Управителния съвет на Спартак Варна, коментира след заседанието: „Това е първата и най-важна стъпка към стабилизирането на клуба. Сумата ще покрие основното ни задължение към НАП, което е ключово за запазването на лиценза. Разбира се, пред нас стоят и други предизвикателства – най-голямото от тях е дългът към футболистите, който възлиза на около 1 милион лева. Надяваме се на нови споразумения с играчите, а през януари и февруари очакваме приходи от телевизионни права, УЕФА и евентуални трансфери.“

В допълнение, Илиев разкри, че предстои подписване на споразумение с Община Варна, според което клубът ще предоставя спортната си база и рекламни площи за телевизионни излъчвания на мачовете – ход, който ще донесе допълнителни ползи и за двете страни.

Не на последно място, Илиев обърна внимание и на партньорството с Фратрия: „С постигнатата договорка спестяваме около 10 000 лева месечно. Фратрия се грижи за поддръжката на стадиона, докато провежда домакинските си срещи там. Това не означава, че те управляват съоръжението – просто поемат разходите по поддръжката, което ни облекчава значително. Освен това, имаме уговорка за обновяване на тревната настилка – нещо, което също не е за подценяване.“