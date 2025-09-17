Новини
Българските олимпийци пред риск: Лечева алармира за възможно участие под неутрален флаг в Милано 2026

17 Септември, 2025 18:55

Съдбата на спортистите ни остава неясна

Българските олимпийци пред риск: Лечева алармира за възможно участие под неутрален флаг в Милано 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отправи сериозно предупреждение: ако не бъде сложен край на продължаващия конфликт между настоящото ръководство и екипа на Стефка Костадинова, родните спортисти може да се окажат принудени да се състезават без националния трибагреник на зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година.

На специална пресконференция след заседание на Управителния съвет, Лечева разкри, че Международният олимпийски комитет (МОК) вече е признал новото ръководство на БОК. Въпреки това, неизпълнените изисквания от страна на предишния екип поставят под сериозна заплаха бъдещето на българските олимпийци.

„Въпреки многократните ни призиви към Стефка Костадинова, резултат няма. Ако ситуацията не се промени, МОК може да наложи тежки санкции, включително и участие на нашите спортисти под неутрален флаг. Представете си този срам за България!“, подчерта Лечева.

Тя настоя достъпът на Костадинова до официалните комуникационни канали на БОК да бъде ограничен. В подкрепа на позицията ѝ, волейболната легенда Любо Ганев акцентира върху необходимостта организацията да съхрани своя престиж: „МОК е нашият основен партньор и ние сме длъжни да защитим имиджа на българския спорт, който е над всичко лично.“

Генералният секретар на БОК Данаил Димов също внесе яснота по темата, като съобщи, че финансирането от МОК е временно преустановено, а участието на България в бъдещи международни програми е под въпрос.

„МОК следи внимателно развитието на ситуацията, включително и медийното отразяване“, допълни Димов.

„Не можем да си позволим да навредим на олимпийското движение у нас. Надявам се съдебните спорове да приключат бързо, защото продължителните конфликти рушат доверието в българския спорт“, заключи Лечева.








КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 Спецназ

    19 1 Отговор
    Какво значи неплатени вноски към МОК от страна на бившата Стефка??

    означава само едмо- парите са пренасочени и касата е оставена на 0 стотинки,

    0 цента според етикетите в магазините.

    19:03 17.09.2025

  • 2 Крадла

    6 0 Отговор
    и сводника в грижи .

    19:08 17.09.2025

  • 3 следствие

    11 0 Отговор
    За да се инатят означава кражби на средства в огромни размери.Дори зад гърба на Стефка.Тя просто е подписвала каквото и пробутат.А както всички знаем не блести с образование.Затова и искаха да запечатат централата и най вече касата.Злоупотреба с пари.Очакваме истината.Това са двадесет безконтролни години!Оставаме без БОК,а те да си стоят по бюрата в централата си.

    19:30 17.09.2025

  • 4 Изглежда !

    10 0 Отговор
    Изглежда !

    Държавата !

    Трябва !

    Изцяло !

    да бъде !

    Изолирана !

    От Обществото !

    19:33 17.09.2025

  • 5 Няма страшно

    7 1 Отговор
    Няма страшно, ще я караме като с шаха. Разцеплението на българската шахматна общност, предизвикано именно от Весела Лечева, продължава и не му се вижда края. Едната федерация я признават в света, другата в България , но не и в света. Така че няма как повече да станем за резил..

    19:35 17.09.2025

  • 6 Ми с мутри в ръководството

    5 0 Отговор
    Да се състезават с емблемата на СИК или мултигруп!

    19:45 17.09.2025

