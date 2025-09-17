Българските олимпийци пред риск: Лечева алармира за възможно участие под неутрален флаг в Милано 2026

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отправи сериозно предупреждение: ако не бъде сложен край на продължаващия конфликт между настоящото ръководство и екипа на Стефка Костадинова, родните спортисти може да се окажат принудени да се състезават без националния трибагреник на зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 година.

На специална пресконференция след заседание на Управителния съвет, Лечева разкри, че Международният олимпийски комитет (МОК) вече е признал новото ръководство на БОК. Въпреки това, неизпълнените изисквания от страна на предишния екип поставят под сериозна заплаха бъдещето на българските олимпийци.

„Въпреки многократните ни призиви към Стефка Костадинова, резултат няма. Ако ситуацията не се промени, МОК може да наложи тежки санкции, включително и участие на нашите спортисти под неутрален флаг. Представете си този срам за България!“, подчерта Лечева.

Тя настоя достъпът на Костадинова до официалните комуникационни канали на БОК да бъде ограничен. В подкрепа на позицията ѝ, волейболната легенда Любо Ганев акцентира върху необходимостта организацията да съхрани своя престиж: „МОК е нашият основен партньор и ние сме длъжни да защитим имиджа на българския спорт, който е над всичко лично.“

Генералният секретар на БОК Данаил Димов също внесе яснота по темата, като съобщи, че финансирането от МОК е временно преустановено, а участието на България в бъдещи международни програми е под въпрос.

„МОК следи внимателно развитието на ситуацията, включително и медийното отразяване“, допълни Димов.

„Не можем да си позволим да навредим на олимпийското движение у нас. Надявам се съдебните спорове да приключат бързо, защото продължителните конфликти рушат доверието в българския спорт“, заключи Лечева.