Ивелин Попов акостира в Арда и се готви за сблъсък с ЦСКА

17 Септември, 2025 19:43 473 1

  • ивелин попов-
  • арда кърджали-
  • трансфер-
  • цска-
  • александър тунчев-
  • футбол-
  • efbet лига-
  • ново попълнение-
  • стадион „берое“-
  • български футбол

За последно футболистът игра в Ботев Пловдив

Ивелин Попов акостира в Арда и се готви за сблъсък с ЦСКА - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Опитният полузащитник Ивелин Попов официално облече екипа на Арда Кърджали! Новината бе потвърдена от клуба.

Попето, както е популярен сред феновете, се присъединява към състава на Арда в ключов момент от сезона. Очаква се той да бъде на разположение още за предстоящия двубой срещу ЦСКА – отложен мач, който ще се проведе на стадион „Берое“ в Стара Загора поради неуредици с терена в Кърджали.

"Поредният силен трансфер, който осъществява ръководството на ПФК АРДА вече е факт. Трикратният носител на приза "Футболист на годината" Ивелин Попов подписа договор с клуба", споделиха от Кърджали.


