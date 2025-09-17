Новини
Юлияна Янева на финал на световното по борба

17 Септември, 2025 19:35 442 2

  • юлияна янева q финал q световно първенствоqборбаq победиqзагреб-
  • хърватия

Схватката за титлата е в четвъртък вечер

Юлияна Янева на финал на световното по борба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юлияна Янева стигна до първия си финал на Световно първенство по борба, след като записа 4 впечатляващи победи до момента на шампионата в Загреб, Хърватия.

На старта българката тушира рускинята Ханум Велиева, състезаваща се под флага на UWW, при 68-килограмовите.

След това се наложи над петата от олимпийските игри Сол Гум Парк (Северна Корея) със 7:6, на четвъртфиналите преодоля с 8:4 и Катерина Зеленик (Румъния), втора в света и двукратна европейска вицешампионка.

А на полуфиналите се справи с Джиа Лонг (Китай), №1 в света от 2024-а, като фиксира 6:1.

Така за титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

Досега най-доброто класиране на Юлияна от световно първенство при жените бе петото място от 2019-а. При девойките има сребърен медал от 2017-а.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    Успех!

    19:59 17.09.2025

  • 2 Генчо

    0 0 Отговор
    Голям провал за борбата!

    20:21 17.09.2025

