Юлияна Янева на финал на световното по борба

Манол Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. кубика вода. За напояване сме спестили 200 млн. кубика.

„Изпълнихме решението на НС и на народните представители, които задължиха МС да създаде звено за управление на водите. Това е нов подход за реша ...