Юлияна Янева стигна до първия си финал на Световно първенство по борба, след като записа 4 впечатляващи победи до момента на шампионата в Загреб, Хърватия.
На старта българката тушира рускинята Ханум Велиева, състезаваща се под флага на UWW, при 68-килограмовите.
След това се наложи над петата от олимпийските игри Сол Гум Парк (Северна Корея) със 7:6, на четвъртфиналите преодоля с 8:4 и Катерина Зеленик (Румъния), втора в света и двукратна европейска вицешампионка.
А на полуфиналите се справи с Джиа Лонг (Китай), №1 в света от 2024-а, като фиксира 6:1.
Така за титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.
Досега най-доброто класиране на Юлияна от световно първенство при жените бе петото място от 2019-а. При девойките има сребърен медал от 2017-а.
Юлияна Янева на финал на световното по борба
17 Септември, 2025 19:35 442 2
Схватката за титлата е в четвъртък вечер
