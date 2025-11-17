Новини
Хърватия с обрат срещу Черна гора в Подгорица

17 Ноември, 2025 23:43 451 0

"Шахматистите" завършиха групата на първо място

Хърватия с обрат срещу Черна гора в Подгорица - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Хърватия демонстрира характер и воля, след като обърна резултата от 0:2 до 3:2 при гостуването си на Черна гора в последния си мач от световните квалификации. Срещата се изигра на стадион „Подгорица“ и предложи истински спектакъл на феновете.

Домакините стартираха вихрено и още в 3-ата минута Милутин Осмаич разпечата вратата на хърватите. Натискът на черногорците даде резултат и в 17-ата минута, когато Никола Кръстович удвои преднината на своя тим след прецизен пас от Стеван Йоветич. Изглеждаше, че „шахматистите“ са в нокдаун, но те не се предадоха.

В края на първата част, в 37-ата минута, Иван Перишич върна надеждите на гостите, реализирайки дузпа с хладнокръвие.

След почивката хърватите засилиха натиска и в 72-ата минута Кристиян Якич възстанови равенството, вдъхвайки нов живот на отбора си. Кулминацията настъпи малко по-късно, когато Никола Влашич оформи пълния обрат и донесе ценната победа за Хърватия.

С този успех балканският тим завършва квалификационната група „L“ на първо място с 22 точки и си гарантира участие на Световното първенство през 2026 година. Черна гора приключва пресявките на четвърта позиция с актив от 9 точки.


