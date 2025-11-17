Новини
Бразилия ще премери сили с Франция и Хърватия в престижни контроли през март 2026 г.

Бразилия ще премери сили с Франция и Хърватия в престижни контроли през март 2026 г.

17 Ноември, 2025

Очаква се билетите за двубоите да бъдат разграбени за броени часове

Бразилия ще премери сили с Франция и Хърватия в престижни контроли през март 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският национален отбор по футбол ще се изправи срещу Франция и Хърватия в две приятелски срещи през март 2026 година. Домакини на тези дългоочаквани сблъсъци ще бъдат американските градове Бостън и Орландо, където се очаква трибуните да бъдат изпълнени до краен предел.

Договорите за провеждането на двубоите вече са финализирани, а официалното им обявяване ще се случи непосредствено след мача на "селесао" срещу Тунис, насрочен за 18 ноември.

Любопитен детайл е, че в тези проверки бразилците ще дебютират с новите си екипи, които ще носят и на Мондиал 2026. В двубоя срещу "петлите" от Франция те ще излязат в традиционните си жълти фланелки, докато срещу "ватрените" от Хърватия ще заложат на стилните сини екипи.

Тези приятелски срещи ще бъдат отлична възможност за селекционера на Бразилия да тества състава си срещу два от най-силните европейски тима, а за феновете – шанс да видят любимците си в действие срещу световни футболни величия.


