Хърватия се класира за Световното първенство след победа с обрат 3:1 у дома срещу Фарьорските острови. Двубоят от група "L" започна колебливо за вицешампиона от Мондиал 2018 и гостите поведоха изненадващо след попадение на Геза Тури след малко повече от четвърт час игра, предаде БТА.

Йошко Гвардиол изравни в 23-ата минута на мача в Риека, а Петър Муса даде аванс за "ватрените" 12 минути след почивката. Крайното 3:1 беше оформено от Никола Влашич в 70-ата минута.

Хърватите са недостижими на върха в класирането с 19 точки, а Чехия е на втората позиция с 13 пункта и ще играе в плейофите за класиране на финалите на Мондиал 2026. Фарьорските острови нямат шансове за участие на бараж с актива си от 12 точки, защото изиграха всичките си двубои.

В другата среща от тази група Черна гора победа с 2:1 като гост Гибралтар след голове на Василие Аджич в 33-ата минута и на Никола Кръстович от дузпа точно преди почивката. Преди това домакините бяха повели чрез Лиам Джесъп в 20-ата минута, а двата отбора нямаха шансове за участие на Мондиал 2026.

В група "G" Нидерландия направи равенство 1:1 като гост на Полша. Този резултат доближи максимално "оранжевите" до класиране на Световния шампионат догодина. Воденият от треньора Роналд Куман състав е лидер, има 17 точки и с много добрата си голова разлика ще участва на първенството в Северна Америка. "Дружина полска" остава на втората позиция с 3 точки по-малко и значително по-слабо голово съотношение от днешния си противник кръг преди края на квалификациите в зона Европа.

Поляците, които ще трябва да преминат през баражите, поведоха в резултата в 43-ата минута чрез Якуб Камински след асистенция на Роберт Левандовски, но рекордният голмайстор на гостите Мемфис Депай изравни две минути след началото на второто полувреме. Двубоят премина на изключително високи обороти, но двата отбора нямаха чисти положения в последните 20 минути от срещата във Варшава.

В група "А" Германия победи с 2:0 като гост Люксембург и е на първа позиция с 12 точки. Голове на Ник Волтемаде в 47-ата и 69-ата минута осигуриха рутинния успех в полза на четирикратните световни шампиони.

В същата група гол на Томаш Бобчек в първата минута на допълнителното време донесе победата с 1:0 за Словакия над гостуващия Северна Ирландия. Преди това две попадения за домакините бяха отменени съответно заради засада и игра с ръка. Словаците, които имат 12 точки и са на втора позиция, гостуват на Германия в Лайпциг на 17 ноември. Северна Ирландия има 6 точки на трето място и загуби шансове за участие на Мондиал 2026.