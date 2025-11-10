Новини
Нови три медала за България на Балканското по карате

10 Ноември, 2025 10:29

Спечелихме бронзови отличия на джуниори Кумите при момичетата, на джуниори Кумите при момчетата и на до 21 години Кумите при мъжете

Нови три медала за България на Балканското по карате - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нови три медала спечелиха българските национали в последния ден на Балканското първенство по карате за кадети, джуниори и мъже/жени до 21 години в Риека, Хърватия. В неделния ден се изиграха мачовете отборно, като нашите взеха 3 бронзови медала – на джуниори Кумите при момичетата, на джуниори Кумите при момчетата и на до 21 години Кумите при мъжете.

Джуниорките в състав Адриана Бояджиева, Амира Абулибде, Марина Кондова, Пламена Никифорова и Янислава Йорданова стартираха с поражение от домакините от Хърватия. След това обаче нашите момичета победиха последователно тимовете на Кипър и Гърция и спечелиха бронзовите медали.

Джуниорите, които бяха в състав Ангел Николов, Божидар Сотиров, Дамиан Янев, Димитър Бояджиев, Мартин Михов, Никола Михайлов, Николай Цанев и Пламен Методиев, победиха в първия кръг състава на Косово. Последва загуба от отбора на Гърция, който прати нашите на репешаж. В него нашите победиха Румъния и спечелиха бронза.

При мъжете до 21 години България в състав Велин Иванов, Искрен Тодоров, Калоян Велинов, Николай Стефанов, Петър Михайлов, Теодор Атанасов, Теодор Тодоров и Тулчан Мехмед надигра Турция, а след това записа загуба от бъдешия шампион Сърбия. В мача за 3-то място нашите победиха категорично отбора на Босна и Херцеговина и взеха бронзовите медали.

Така България завърши участието си на Балканското с 9 медала – 1 златен, 2 сребърни и 6 бронзови. Българските рефери на турнира – Георги Йосифов, Димитър Димитров, Емил Димитров, Румен Атев, Станимир Недялков и Тихомир Миланов се справиха отлично, а часто от тях взеха изпита си за Балкански съдии.


  • 1 Запознат

    2 0 Отговор
    В момента има световно по джуджицу в Банкок- Тайланд.
    Имаме и български участници.

    10:32 10.11.2025

