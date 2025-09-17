Съпруга на вратар показа дълбоко деколте

Италианската спортна журналистка Дилета Леота зарадва своите над 9 милиона последователи в Instagram с нови провокативни снимки.

Атрактивната съпруга на вратаря на Шалке 04 - Лорис Кариус акцентира върху огромното си деколте, което веднага привлече вниманието на мъжката аудитория в социалните мрежи.

Последните публикации на Леота бързо събраха хиляди харесвания и коментари, потвърждавайки за пореден път статута ѝ на една от най-популярните спортни журналистки в Европа.