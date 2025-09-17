Новини
Съпруга на вратар показа дълбоко деколте

Съпруга на вратар показа дълбоко деколте

17 Септември, 2025 23:08

  • спортна журналистка -
  • дилета леота-
  • последователи -
  • instagram -
  • съпруга -
  • шалке 04-
  • лорис кариус-
  • снимки

Дилета Леота зарадва своите последователи

Съпруга на вратар показа дълбоко деколте - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианската спортна журналистка Дилета Леота зарадва своите над 9 милиона последователи в Instagram с нови провокативни снимки.

Атрактивната съпруга на вратаря на Шалке 04 - Лорис Кариус акцентира върху огромното си деколте, което веднага привлече вниманието на мъжката аудитория в социалните мрежи.

Последните публикации на Леота бързо събраха хиляди харесвания и коментари, потвърждавайки за пореден път статута ѝ на една от най-популярните спортни журналистки в Европа.


Напиши коментар:


  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    На Десислава гърдите са по-малки. Но пък джуките й са по-наблъскани с...пълнеж някакъв, не му знам името. Като на повечето от "Клуба на футболните съпруги".

    23:12 17.09.2025

  • 2 Сталин

    4 0 Отговор
    Ей Тишо що ни лъжеш ,къде е дълбокото деколте на тая кифла ,тя прекалено облечена,само ми губиш времето да кликам

    23:12 17.09.2025

  • 3 си дзън

    2 0 Отговор
    След деколтето да покаже и две бебета...

    23:16 17.09.2025

  • 4 Какво

    1 0 Отговор
    Тук значи някаква си ховра
    ЖасалИ сме по хубави - логично
    Но ако види, ще завиди на жена ми
    Ще разбере какво е кичка

    23:22 17.09.2025

