Арсенал привлече младата звезда Арчи Стивънс от Рейнджърс

Лондонският гранд Арсенал официално подсили редиците си с обещаващото крило Арчи Стивънс, който пристига от шотландския Рейнджърс. Английският талант, който вече има опит с националните гарнитури до 17 и до 18 години, подписа професионален договор с „артилеристите“ и се завръща в родината си след престой в Шотландия.

Стивънс, който напусна „Айброкс“ като свободен агент след изтичане на контракта си това лято, ще се присъедини към формацията до 21 години на Арсенал.

Младокът направи дебюта си за първия тим на Рейнджърс още на 16-годишна възраст, когато се появи в мач от Купата на лигата срещу Куийн ъф дъ Саут през август 2022 година.

През изминалия сезон Стивънс натрупа ценен опит под наем в Дънфърмлин Атлетик, където получи възможност да се развива в конкурентната среда на шотландския Чемпиъншип.