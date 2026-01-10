Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал уреди Букайо Сака за дълъг период

10 Януари, 2026 09:45 329 0

Националът на Англия е постигнал съгласие за удължаване на контракта си до лятото на 2031 година

Арсенал уреди Букайо Сака за дълъг период - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал направи решителна крачка към бъдещето, като си осигури услугите на една от най-ярките си звезди – Букайо Сака, за още осем сезона напред. Според информация на „Скай Спортс“, талантливият английски национал е постигнал съгласие за удължаване на контракта си, който ще го задържи на „Емиратс“ до лятото на 2031 година.

Досегашното споразумение на 24-годишния нападател изтичаше през юни 2027-а, но ръководството на „артилеристите“ не губи време и предложи на Сака значително подобрени условия, с които да затвърди статута му на ключова фигура в състава на Микел Артета.

Букайо Сака израсна в академията на Арсенал и вече има 290 мача с екипа на лондончани, в които е реализирал 77 попадения. През последните осем сезона той се превърна в символ на постоянство, отдаденост и класа, а феновете на клуба го обожават заради неговата борбеност и креативност на терена.

През последните месеци клубът поднови договорите и на други важни футболисти – централните защитници Уилям Салиба и Габриел Магаляеш, както и на младите надежди Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели, които също са продукт на клубната академия.

В момента Арсенал оглавява класирането във Висшата лига с 49 точки, изпреварвайки Манчестър Сити и Астън Вила с шест пункта. Предстои им тежко гостуване на Портсмут в третия кръг на ФА Къп този уикенд, където ще се опитат да затвърдят отличната си форма.


