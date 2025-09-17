Испания обмисля бойкот на Световното по футбол 2026, ако Израел се класира

Вълната от напрежение между Испания и Израел може да се пренесе и на най-голямата футболна сцена – Световното първенство през 2026 година. Испанските власти сериозно размишляват върху възможността националният им отбор да не вземе участие в Мондиала, в случай че Израел си осигури място сред финалистите.

Тази потенциална стъпка бе разкрита от Пачи Лопес, представител на социалистите в Конгреса на депутатите. В изявление, цитирано от RMC Sport, Лопес подчерта, че Испания ще анализира обстановката в подходящия момент, но вече е заела категорична позиция: „Ще преценим ситуацията, когато настъпи времето. Време е някои хора да прогледнат. Ние виждаме ясно какво се случва и не можем да останем безучастни.“

Заплахата за бойкот идва на фона на продължаващите квалификационни битки за Световното първенство. В момента израелският национален тим заема трета позиция в своята група, като пред него са съставите на Норвегия и Италия.

Възможният отказ на Испания да участва в Мондиала би имал сериозен отзвук не само във футболните среди, но и на международната политическа сцена.