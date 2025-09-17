Испания обмисля бойкот на Световното по футбол 2026, ако Израел се класира

Вълната от напрежение между Испания и Израел може да се пренесе и на най-голямата футболна сцена – Световното първенство през 2026 година. Испанските власти сериозно размишляват върху възможността националният им отбор да не вземе участие в Мондиала, в случай че Израел си осигури място сред финалистите.
Тази потенциална стъпка бе разкрита от Пачи Лопес, представител на социалистите в Конгреса на депутатите. В изявление, цитирано от RMC Sport, Лопес подчерта, че Испания ще анализира обстановката в подходящия момент, но вече е заела категорична позиция: „Ще преценим ситуацията, когато настъпи времето. Време е някои хора да прогледнат. Ние виждаме ясно какво се случва и не можем да останем безучастни.“
Заплахата за бойкот идва на фона на продължаващите квалификационни битки за Световното първенство. В момента израелският национален тим заема трета позиция в своята група, като пред него са съставите на Норвегия и Италия.
Възможният отказ на Испания да участва в Мондиала би имал сериозен отзвук не само във футболните среди, но и на международната политическа сцена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #3
22:21 17.09.2025
2 Димитър Иванков - Митко Талисмана
22:21 17.09.2025
3 Путин
До коментар #1 от "ФАКТ":Евреин съм вееее
Издадох локацията на руското ПВО на Иран на Израел и външният министър на Иран ме обвини в прав текст за това. Ахахах
22:22 17.09.2025
4 Kaлпазанин
22:27 17.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 България отново на Мондиал!
23:13 17.09.2025