Новини
Спорт »
Световен футбол »
Испания обмисля бойкот на Световното по футбол 2026, ако Израел се класира

Испания обмисля бойкот на Световното по футбол 2026, ако Израел се класира

17 Септември, 2025 22:16 634 6

  • испания-
  • израел-
  • световно първенство по футбол 2026-
  • бойкот-
  • квалификации-
  • политика и спорт

Тази потенциална стъпка бе разкрита от Пачи Лопес

Испания обмисля бойкот на Световното по футбол 2026, ако Израел се класира - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълната от напрежение между Испания и Израел може да се пренесе и на най-голямата футболна сцена – Световното първенство през 2026 година. Испанските власти сериозно размишляват върху възможността националният им отбор да не вземе участие в Мондиала, в случай че Израел си осигури място сред финалистите.

Тази потенциална стъпка бе разкрита от Пачи Лопес, представител на социалистите в Конгреса на депутатите. В изявление, цитирано от RMC Sport, Лопес подчерта, че Испания ще анализира обстановката в подходящия момент, но вече е заела категорична позиция: „Ще преценим ситуацията, когато настъпи времето. Време е някои хора да прогледнат. Ние виждаме ясно какво се случва и не можем да останем безучастни.“

Заплахата за бойкот идва на фона на продължаващите квалификационни битки за Световното първенство. В момента израелският национален тим заема трета позиция в своята група, като пред него са съставите на Норвегия и Италия.

Възможният отказ на Испания да участва в Мондиала би имал сериозен отзвук не само във футболните среди, но и на международната политическа сцена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 8 Отговор
    Не си демократ, ако не ядеш еврейски салам. Даже и Пуслер го яде.

    Коментиран от #3

    22:21 17.09.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    5 0 Отговор
    А ние ще ги подкрепяме...от телевизора.😂

    22:21 17.09.2025

  • 3 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Евреин съм вееее

    Издадох локацията на руското ПВО на Иран на Израел и външният министър на Иран ме обвини в прав текст за това. Ахахах

    22:22 17.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Да припомним че Испания първа е изгонила евреите ,и оттам повечето са приютени от османската империя ,нямали са право дори да изпълняват държавни длъжности ,а сега навсякъде в управлението политиката банките само евреи ,та не се чудете защо светът е такъв

    22:27 17.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 България отново на Мондиал!

    1 0 Отговор
    Остава Турция и Грузия да бойкотират и наште се класират директно за Световното!

    23:13 17.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ