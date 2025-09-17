Новини
Пафос пише история: Дебютна точка в Шампионската лига след геройски мач срещу Олимпиакос

17 Септември, 2025 21:52 331 0

Двата тима не си отбелязаха голове

Пафос пише история: Дебютна точка в Шампионската лига след геройски мач срещу Олимпиакос - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кипърският Пафос изненада всички, като измъкна безценна първа точка в дебюта си в основната фаза на Шампионската лига, завършвайки 0:0 срещу фаворита Олимпиакос. Срещата се превърна в истински трилър, изпълнен с драма, напрежение и неочаквани обрати.

Още в началото кипърците показаха, че няма да се дадат лесно. В 10-ата минута Жажа тества рефлексите на Паскалакис, но стражът на домакините бе на мястото си. Само шест минути по-късно обаче облаците над Пафос се сгъстиха – Бруно получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко още от 26-ата минута. Въпреки численото неравенство, гостите демонстрираха борбен дух и желязна дисциплина. Олимпиакос натискаше, но защитата на Пафос бе непробиваема.

В 33-ата минута Шикиньо бе близо до гол, но защитник на кипърците блокира удара му в последния момент.

Втората част започна с още по-голям натиск от страна на "червено-белите". Мислав Оршич и Патайотис Рецос опитаха да пробият стената пред Михаил, но кипърският вратар бе безупречен. В 70-ата минута съдията Ищван Ковач показа червен картон на Мехди Тареми, но след намесата на ВАР решението бе променено на жълт.

Пафос не се отказа да търси своя шанс. В 79-ата минута Влад Драгомир можеше да се превърне в герой, но ударът му не намери целта. Малко по-късно Ел Кааби засече с глава, но Михаил отново показа класа.

В последните минути Олимпиакос хвърли всички сили в атака, но кипърският тим удържа натиска и заслужено си тръгна с историческа точка от Пирея.


