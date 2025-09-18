Новини
Байерн Мюнхен с категоричен успех над Челси на старта на Шампионската лига

18 Септември, 2025 00:12 514 0

Хари Кейн вкара два гола

Байерн Мюнхен с категоричен успех над Челси на старта на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На свой терен, Байерн Мюнхен демонстрира класа и надделя над Челси с 3:1 в първия кръг от груповата фаза на Шампионската лига.

В 20-ата минута съдбата се усмихна на домакините, след като защитникът на лондончани Трево Чалоба неволно прати топката в собствената си мрежа, давайки ранен аванс на "баварците".

Само няколко минути по-късно, звездата на Байерн Хари Кейн удвои преднината от дузпа, след хладнокръвно изпълнение, което остави вратаря на Челси безпомощен.

Въпреки ранния шок, "сините" от Лондон не се предадоха и Коул Палмър върна интригата с прецизен гол, който намали резултата.

След почивката обаче, Байерн отново пое инициативата и в 61-вата минута Хари Кейн се разписа за втори път, с което на практика сложи точка на спора.

Срещата не премина без неприятности за домакините – защитникът Йосип Станишич получи контузия и бе заменен от Саша Бое, което увеличи тревогите на мениджъра Венсан Компани относно състава му.

В заключителните минути Коул Палмър отново намери път към вратата на Байерн, но радостта на гостите бе кратка – попадението бе отменено след намеса на ВАР.

След този убедителен старт, Байерн ще гостува на Пафос в Кипър на 30 септември, докато Челси ще се изправи срещу Бенфика на собствен терен.


