С нови интригуващи битки продължава днес Шампионската лига

Днес ще се изиграят третата порция мачове от първия кръг на Шампионската лига. За пръв път срещи от този турнир ще се играят в четвъртък. Феновете обаче едва ли ще бъдат разочаровани, защото предстоят нови интригуващи битки.

По традиция програмата стартира с два ранни мача. В първия от тях ще видим доста интригуващ сблъсък между Копенхаген и Байер (Леверкузен).

По същото време Брюж приема Монако в опит да запише първи три точки в актива си.

Гвоздеят на вечерта е сблъсъкът между Манчестър Сити и Наполи. Кевин де Бройне се завръща с новия си клуб на "Етихад" и ще опита да обърка сметките на "гражданите", които обаче ще искат задължително да стартират новата кампания в турнира с успех пред родна публика.

Интрига има и в срещата между Нюкасъл и Барселона. Каталунците са фаворит в сблъсъка, но "свраките" са изключително опасен съперник, особено на своя "Сейнт Джеймсис Парк".

Непредвидим изглежда и двубоят между Айнтрахт (Франкфурт) и Галатасарай. Домакините имат предимство, но турците направиха доста солидна селекция и със сигурност не идват като обречени край река Майн.

Не на последно място е и двубоят между Спортинг (Лисабон) и Кайрат (Алмати). Тук везните клонят силно към "лъвовете", но новакът в турнира ще бъде амбициран да се докаже на "Жозе Алваладе", а вече видяхме една подобна изненада, като другият португалски гранд Бенфика падна с 2:3 от Карабах у дома.