С нови интригуващи битки продължава днес Шампионската лига

18 Септември, 2025 08:59 842 2

По традиция програмата стартира с два ранни мача

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще се изиграят третата порция мачове от първия кръг на Шампионската лига. За пръв път срещи от този турнир ще се играят в четвъртък. Феновете обаче едва ли ще бъдат разочаровани, защото предстоят нови интригуващи битки.

По традиция програмата стартира с два ранни мача. В първия от тях ще видим доста интригуващ сблъсък между Копенхаген и Байер (Леверкузен).

По същото време Брюж приема Монако в опит да запише първи три точки в актива си.

Гвоздеят на вечерта е сблъсъкът между Манчестър Сити и Наполи. Кевин де Бройне се завръща с новия си клуб на "Етихад" и ще опита да обърка сметките на "гражданите", които обаче ще искат задължително да стартират новата кампания в турнира с успех пред родна публика.

Интрига има и в срещата между Нюкасъл и Барселона. Каталунците са фаворит в сблъсъка, но "свраките" са изключително опасен съперник, особено на своя "Сейнт Джеймсис Парк".

Непредвидим изглежда и двубоят между Айнтрахт (Франкфурт) и Галатасарай. Домакините имат предимство, но турците направиха доста солидна селекция и със сигурност не идват като обречени край река Майн.

Не на последно място е и двубоят между Спортинг (Лисабон) и Кайрат (Алмати). Тук везните клонят силно към "лъвовете", но новакът в турнира ще бъде амбициран да се докаже на "Жозе Алваладе", а вече видяхме една подобна изненада, като другият португалски гранд Бенфика падна с 2:3 от Карабах у дома.


  • 1 мъкаааа

    0 1 Отговор
    Днес ще се изиграе третата порция пържени яйца.

    09:28 18.09.2025

  • 2 въпросче

    0 1 Отговор
    В колко часа ще започнат мачовете?

    09:38 18.09.2025

