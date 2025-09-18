Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров се завръща на любимата си сцена в Стокхолм

Григор Димитров се завръща на любимата си сцена в Стокхолм

18 Септември, 2025 16:22 512 1

  • григор димитров-
  • турнир -
  • стокхолм -
  • запазена марка-
  • atp 250 -
  • тенис

Българинът спечели турнира през 2013-а година

Григор Димитров се завръща на любимата си сцена в Стокхолм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще зарадва феновете си с участие на престижния турнир в Стокхолм – надпревара, която през годините се превърна в негова запазена марка. Събитието от категория ATP 250 ще се проведе на закрито от 13 октомври, а Димитров вече официално е сред заявените участници.

След като през юли получи неприятна травма на гръдния мускул по време на сблъсъка си с бъдещия шампион Яник Синер на Уимбълдън, Гришо се фокусира върху възстановяването си.

Плановете му включват завръщане на корта още на Мастърс 1000 турнира в Шанхай, който стартира на 1 октомври, а веднага след това – и на любимата му шведска арена.

Стокхолм не е просто поредната спирка в календара на хасковлията – това е мястото, където през 2013 година той вдигна първия си трофей от ATP, побеждавайки Давид Ферер в драматичен финал. Тогава, под ръководството на Роджър Рашийд, Димитров показа характер и класа, които го изстреляха сред големите имена в световния тенис.

През годините Григор е достигал финалната фаза на турнира още три пъти – през 2014, 2017 и 2022 година, но късметът не бе на негова страна. Миналата есен той отстъпи на Томи Пол, а в предишните издания загуби от Томаш Бердих и Хуан Мартин дел Потро. Въпреки това, Стокхолм остава най-успешната му дестинация, където е изиграл общо 11 турнира и е оставил ярка следа в историята на надпреварата.

В тазгодишното издание Димитров ще бъде сред поставените играчи, заемайки пета позиция в схемата и 28-о място в световната ранглиста. Пред него са имена като Каспер Рууд, Томи Пол, Юго Умбер и Денис Шаповалов, което обещава оспорвана битка за титлата.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 истината

    0 0 Отговор
    Ех, Гриша, Гриша......
    Годините хвърчат!

    16:45 18.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ