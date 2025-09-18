Григор Димитров се завръща на любимата си сцена в Стокхолм

Григор Димитров ще зарадва феновете си с участие на престижния турнир в Стокхолм – надпревара, която през годините се превърна в негова запазена марка. Събитието от категория ATP 250 ще се проведе на закрито от 13 октомври, а Димитров вече официално е сред заявените участници.

След като през юли получи неприятна травма на гръдния мускул по време на сблъсъка си с бъдещия шампион Яник Синер на Уимбълдън, Гришо се фокусира върху възстановяването си.

Плановете му включват завръщане на корта още на Мастърс 1000 турнира в Шанхай, който стартира на 1 октомври, а веднага след това – и на любимата му шведска арена.

Стокхолм не е просто поредната спирка в календара на хасковлията – това е мястото, където през 2013 година той вдигна първия си трофей от ATP, побеждавайки Давид Ферер в драматичен финал. Тогава, под ръководството на Роджър Рашийд, Димитров показа характер и класа, които го изстреляха сред големите имена в световния тенис.

През годините Григор е достигал финалната фаза на турнира още три пъти – през 2014, 2017 и 2022 година, но късметът не бе на негова страна. Миналата есен той отстъпи на Томи Пол, а в предишните издания загуби от Томаш Бердих и Хуан Мартин дел Потро. Въпреки това, Стокхолм остава най-успешната му дестинация, където е изиграл общо 11 турнира и е оставил ярка следа в историята на надпреварата.

В тазгодишното издание Димитров ще бъде сред поставените играчи, заемайки пета позиция в схемата и 28-о място в световната ранглиста. Пред него са имена като Каспер Рууд, Томи Пол, Юго Умбер и Денис Шаповалов, което обещава оспорвана битка за титлата.