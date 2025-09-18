Новини
Спорт »
Тенис »
Бразилка спря Денислава Глушкова в Курмушмийска Баня

18 Септември, 2025 17:26 320 0

Българката загуби от Габриела Се

Бразилка спря Денислава Глушкова в Курмушмийска Баня - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Курмушмийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Глушкова загуби от бразилката Габриела Се с 3:6, 6:7(4). Срещата продължи 2 часа и 39 минути.

21-годишната българка на два пъти пропиля пробив аванс в началото на мача, след което загуби четири поредни гейма, а с това и първия сет. Във втората част Глушкова поведе с 3:0, а след това водеше и с 4:2, но отново не успя да задържи преднината си. В последвалия тайбрек Се триумфира след серия от три последователни разигравания.


Гергана Топалова пък отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ножен-сюр-Марн (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 българка загуби от французойката Люси Тан с 5:7, 0:6 след 102 минути игра.

Топалова пропусна сетбол при 5:4 и сервис на съперничката, след което загуби девет поредни гейма, а с това и мача.


