Хулио Веласкес: По никакъв начин не усещам еуфория

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че в отбора няма никаква еуфория преди мача с „Лудогорец“ и подобни настроения дори изглеждат абсурдни.

„Не се е променило кой знае какво в „Лудогорец“ в сравнение с първия ми мач срещу тях. Това са месеци, в която е свършена много работа, много тренировъчни дни. Става въпрос за развитие в отношението между треньорски щаб, играчи и ръководство. Става въпрос не за промяна, а за развитие. Първият ми мач след подготовката бе именно срещу „Лудогорец“. Сега ситуацията е тотално различна. На базата на различните резултати се генерират и емоции. Изключително много месеци и дни на работа, които генерират много повече познание за мен. В същото време относно противника имаха промяна в треньорския щаб, начинът, по който играят. Това, което със сигурност не се е променило е желанието ми да победим“, започна Веласкес.

„По никакъв начин не усещам еуфория. Всичко е абсолютно по най-нормалния начин, по който могат да се случват нещата. Ние сме колектив и всички тук посрещаме различните ситуации доста зряло. Единственото, което се е повишило, е увереността в собствените сили и добрият тренировъчен процес. Би било грешка, ако допуснем да има еуфория. Стараем да останем здраво стъпили на земята, скромни. Независимо от това как ще завърши мачът не се притеснявам за моите футболисти. Те са много концентрирани“, продължи специалистът.

„Класирането не поражда никакво усещане у мен. Участваме в маратон, в който трябва да подходим уважително и да работим здраво всеки ден. Искаме да се подобряваме, защото това винаги е възможно. Без значение какво се случва трябва да сме фокусирани върху ежедневните си задачи. Начинът, по който тренираме всеки следващ ден, не е вследствие на резултата. Дали сме били или сме загубили, изискванията остават същите. Много съм горд с групата футболисти, които имам. Много съм щастлив с този тим“, продължи Веласкес.

Той коментира, че всички футболисти са здрави и могат да попаднат в групата за двубоя.

„Както казах и на вашия колега да се ръководим и да говорим за еуфория е абсурдно. Ще попаднем в една дълбока посредственост, ако говорим за това. Трябва да продължим с поведението на победители и с такъв начин на мислене, но трябва да си уважителен и скромен. Да имаш трезва оценка за това какво се случва. Разбира се, винаги трябва да отдаваш нужното на това, което следва. Подхождайки спокойно по нормален начин и с много работа. Но да изпадаш в еуфория след 2-3 добри мача говори за посредственост. По същия начин говори за посредственост и ако след 2-3 слаби мача изпадаш в униние. Всеки следващ мач е най-важен, винаги да влизаме с желание и отговорно в него. Винаги да се опитваме след мача да виждаме нашите привърженици горди с отбора си и от това, което са видели на терена“, каза още специалистът.

„Лудогорец“ имат изключителен отбор, много опасен отбор, различен от миналата година що се отнася до начина им на игра, но по същия начин опасен. По различен начин атакуваха миналия сезон. Този сезон са променили стила си в атака, но сме наясно какво търсят. На базата на казаното трябваше да имат и повече точки в актива си. Последната част на полето имат уникални футболисти, може би доста по-позиционен футбол играеха през миналия сезон. Вече не изглеждат по този начин. Търсят по най-добрия начин да стигнат до твоята врата и ако не знаеш как да се защитаваш срещу това ще ти създадат доста опасности. Много бързо преливат в атака, когато спечелят втора и трета топка. Миналата година имаха много силен състав, същото мисля и в момента. Знаем колко труден мач ни очаква утре. Както в живота, така и във футбола, съм наясно, че ако си вирнеш носа те свалят на земята. Трябва да сме концентрирани върху работата си и всеки ден да сме малко по-добри от предходния. Винаги трябва да отдаваме нужното на отбора – искам да подхождаме със страст и желание“, продължи Веласкес.

„Нямам коментар по темата със съдийството. Моят състав утре ще бъде като за другите мачове – ще изберем най-добрите 11 спрямо съперника, ще стъпим на тренировъчния процес и състоянието на футболистите. Важно е разбира се какви силни или слаби страни има съперника и вследствие на това ще изберем най-добрите 11, които ще започнат. Относно темата за Сангаре предпочитам да сме ясни какво е станало. В този случай ще си позволя да коментирам, защото става въпрос за добро момче и изключителна личност. Като във всеки клуб по света имаше предложение за него преди мача с „Локо“ (София). Както знаете този мач остана резерва и се включи от пейката и го направи по невероятен начин и доста повлия за изхода на срещата. По най-обикновения начин клубът заедно със спортно-техническото ръководство анализира ситуацията. В този случай офертата дойде в момент, в който трансферният прозорец у нас е затворен. Оттук-насетне единственото, което се случи, е че седнахме с „Локо“ (Сф) и той не е успял да мигне. По най-нормален начин седнахме и решихме да направи възстановителна тренировка, защото не трябва да забравяме ,че преди всичко играчите са и човешки същества. Говорим за ситуация, която от финансова гледна точка би била много добре за играча. Решението, което клубът взе, е на база на ситуацията към този момент. Той като изключителен професионалист прояви разбиране. Тренира много добре през седмицата, днес също нормално се включи в тренировъчния процес, което значи, че утре може да започне, може да е и на пейката. Това ще преценяваме нататък. Нямаше да е честно спрямо играча ако не го кажем. Той има невероятно добро поведение към днешна дата“, завърши Веласкес.