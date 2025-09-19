Седрик Бардон: Левски този сезон може да е шампион

Бившият футболист на Левски Седрик Бардон коментира шансовете на "сините" за титлата преди дербито с Лудогорец от деветия кръг на efbet Лига.

"Всеки мач е важен, особено срещу съперник, който иска да стане шампион. За да вземеш титлата, трябва да печелиш всеки мач. Лудогорец е сериозен противник, 14 поредни години са шампиони. Левски тази година има възможност да стане шампион и трябва да играе на 100 процента всеки мач", заяви той.

"Левски не е ставал от много време шампион, Лудогорец не ги познавам и не ги коментирам. Трябва да има добър добър, за да постигнеш успех. Следя Левски, въпреки че е трудно, но гледам резултатите и от време на време се караме, защото падат в някакви мачове, които са лесни", добави Седрик Бардон.