Европейски разузнавания: Путин не се отказва от максималните си цели в Украйна

Западни източници продължават да смятат, че амбициите на руския президент Владимир Путин надхвърлят контрола върху украинска територия - оценка, която съвпада с дългогодишните анализи на Институт за изследване на войната (ISW), базирани на публични изявления на Кремъл. Петима ръководители на европейски разузнавателни служби, цитирани от Ройтерс, посочват, че Путин не проявява намерение да прекрати войната в краткосрочен план, предава News.bg.
Според един от тях стратегическите цели на Москва остават непроменени - сваляне на украинския президент Володимир Зеленски и налагане на неутрален статут на Украйна. Източници на агенцията подчертават, че дори пълното овладяване на Донецка област не би удовлетворило Кремъл и не би довело автоматично до мир, тъй като биха последвали нови искания.
Анализаторите от ISW отдавна поддържат тезата, че Путин преследва първоначалните си военни и политически цели. Сред тях са ограничаване на украинската армия, отказ от членство в НАТО и по-широки промени в европейската архитектура за сигурност, както и замяна на сегашното управление в Киев с проруски кабинет.
На 18 февруари високопоставени представители на Кремъл отново отхвърлиха възможността за споразумение, което не удовлетворява изцяло руските искания. В интервю за саудитската телевизия Ал-Арабия руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва и Вашингтон са обсъждали предполагаемо „разбирателство в Аляска“, свързано с исканията на Русия към Украйна и НАТО. Той повтори тезата за „коренните причини“ за войната, включително стремежа на Киев към членство в Алианса и твърденията за дискриминация на етнически руснаци и Украинската православна църква - Московска патриаршия. Лавров настоя и за международно признаване на анексираните през 2022 г. Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области.
Паралелно с това руската енергийна индустрия изпитва затруднения. По данни на Bloomberg, през 2025 г. са пробити с 3,4% по-малко нови нефтени кладенци спрямо предходната година, а приходите от петрол и газ са достигнали най-ниското си равнище за последните пет години. Финансовият министър Антон Силуанов призна през септември 2025 г., че делът на тези приходи се очаква да намалее с около 30% през 2026 г.
Според ISW Кремъл засега смята, че може да понесе икономическия натиск, но възможностите му не са неограничени. Путин вероятно се стреми да постигне отстъпки от Киев и Запада в рамките на преговорите, преди икономическите предизвикателства да се задълбочат.
Разузнавателни източници, цитирани от „Ройтерс“, твърдят още, че Москва използва разговорите със САЩ през последната година, за да настоява за облекчаване на санкциите и за двустранни икономически споразумения като част от по-широката си стратегия в преговорите за Украйна.
1 Шопо
Коментиран от #3, #30
07:12 20.02.2026
2 дядото
Коментиран от #57
07:14 20.02.2026
3 Дааааа
До коментар #1 от "Шопо":Руснака вече спечели.
Украйна вече е буферна зона м/у ЕС и НАТО.
Коментиран от #11
07:14 20.02.2026
4 койдазнай
Коментиран от #5
07:15 20.02.2026
5 а ма..
До коментар #4 от "койдазнай":Престани да кушашь од жлътото на пеефттьскио..оти почнаа да ти клопа дъската
07:17 20.02.2026
6 Фен
Коментиран от #10
07:17 20.02.2026
7 Някой
Прав е Путин - никакви отстъпки и компромиси на двуличния Запад. Украйна никой не я бръсне за слива.
07:18 20.02.2026
8 Иван Анчев плешивия циганин
07:19 20.02.2026
9 Владимир Путин, президент
Път към Pyccкий мир........
07:20 20.02.2026
10 Българин
До коментар #6 от "Фен":Къде ги убиват украинците? Коги убива?
Защо?
07:21 20.02.2026
11 Не е вярно
До коментар #3 от "Дааааа":Буферна зона беше преди да започнат военните действия.
07:21 20.02.2026
12 московець..
Коментиран от #32
07:22 20.02.2026
13 Къш
07:22 20.02.2026
14 Марио
07:25 20.02.2026
15 Карго 200
07:26 20.02.2026
16 Браво
07:26 20.02.2026
17 Тити
07:28 20.02.2026
18 Утрепахте я
Да си кажем честно колко сте смешни и да се развеселим от сутринта
07:34 20.02.2026
19 Карго 200
Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи с още една година ограниченията, наложени на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. Това става ясно от данни на US Federal Register. Заслужава да се отбележи, че този указ, който влиза в сила на 20 февруари, предвижда удължаване на редица антируски санкции, наложени с укази на президентите на САЩ през 2014, 2018 и 2022 г.
07:40 20.02.2026
20 Мишел
Коментиран от #34
07:50 20.02.2026
21 Простокурин
08:08 20.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 анализиращ
08:18 20.02.2026
24 Путине, Путине...
08:25 20.02.2026
25 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
08:26 20.02.2026
26 Синоптик
08:26 20.02.2026
27 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
08:46 20.02.2026
28 ГОЛЕМО УНИЖЕНИЕ ЗА ПУТИН
08:49 20.02.2026
29 Лука
08:51 20.02.2026
30 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #1 от "Шопо":Тези писания не са от шопи а от рашисти !
Коментиран от #40
08:53 20.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лука
До коментар #12 от "московець..":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .
08:57 20.02.2026
33 Лука
Коментиран от #38
09:00 20.02.2026
34 Лука
До коментар #20 от "Мишел":А зоната при Финландия ? Рашистите да гледат олимпиадата !
Коментиран от #43
09:00 20.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Евроасматик с нервен тик
09:05 20.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #33 от "Лука":Рашистите не почитат православието и проливат кръвта на милиони православни Рашистите не почитат Рождество и Великден и тогава воюват .
09:09 20.02.2026
39 Евроатлантик
Коментиран от #58
09:09 20.02.2026
40 КАЯ и Урсула са като Хитлер но
До коментар #30 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":ло тъпи
Коментиран от #42
09:09 20.02.2026
41 !!!?
09:18 20.02.2026
42 оня с коня
До коментар #40 от "КАЯ и Урсула са като Хитлер но":Какво значение има дали са тъпи Кая и Урсула ,след като водят Твърда политика срещу Омразната русия?
09:30 20.02.2026
43 Мишел
До коментар #34 от "Лука":Русия е декларирала, че няма причини да нападне НатО, но ако НатО реши да нападне Русия, войната ще е ядрена. При ядрена война границите нямат значение, а превъзходството на някого в жива сила означава само повече жертви на същия.
Коментиран от #47
09:53 20.02.2026
44 Карго 200
Коментиран от #55
10:12 20.02.2026
45 Ха ха ха ха
10:16 20.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Лука
До коментар #43 от "Мишел":Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !(и има защо)
10:26 20.02.2026
48 света иска и задължава Русия да изпълни
Коментиран от #51
10:42 20.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Лука
До коментар #48 от "света иска и задължава Русия да изпълни":Ти от кога стана света ,можеш да говориш само от свое име ,останалото е манипулация .
11:51 20.02.2026
52 Лука
Коментиран от #56
12:00 20.02.2026
53 касата
Коментиран от #54
12:59 20.02.2026
54 бебето
До коментар #53 от "касата":Каса лапуркай ми дебърцинчето ,знам че на големи х .....йове си свикнал ,но като няма риба и раци стават .
13:32 20.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #52 от "Лука":Рашистите помагат на вражеска държава ! Върви да гледаш олимпиадата !
16:05 20.02.2026
57 Лука
До коментар #2 от "дядото":Това е въпроса ,кога имперските мераци на рашистите ще се съобразяват с другите държави ?
16:10 20.02.2026
58 Лука
До коментар #39 от "Евроатлантик":Никой не ти дава рраво да говориш от името на алианса ,това е манипулация !
16:15 20.02.2026