Новини
Свят »
Украйна »
Европейски разузнавания: Путин не се отказва от максималните си цели в Украйна
  Тема: Украйна

Европейски разузнавания: Путин не се отказва от максималните си цели в Украйна

20 Февруари, 2026 07:10 1 499 58

  • украйна-
  • путин-
  • цели-
  • разузнаване

ISW и западни източници предупреждават, че Кремъл търси политическа капитулация на Киев, докато руската икономика усеща натиска на санкциите

Европейски разузнавания: Путин не се отказва от максималните си цели в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Западни източници продължават да смятат, че амбициите на руския президент Владимир Путин надхвърлят контрола върху украинска територия - оценка, която съвпада с дългогодишните анализи на Институт за изследване на войната (ISW), базирани на публични изявления на Кремъл. Петима ръководители на европейски разузнавателни служби, цитирани от Ройтерс, посочват, че Путин не проявява намерение да прекрати войната в краткосрочен план, предава News.bg.

Според един от тях стратегическите цели на Москва остават непроменени - сваляне на украинския президент Володимир Зеленски и налагане на неутрален статут на Украйна. Източници на агенцията подчертават, че дори пълното овладяване на Донецка област не би удовлетворило Кремъл и не би довело автоматично до мир, тъй като биха последвали нови искания.

Анализаторите от ISW отдавна поддържат тезата, че Путин преследва първоначалните си военни и политически цели. Сред тях са ограничаване на украинската армия, отказ от членство в НАТО и по-широки промени в европейската архитектура за сигурност, както и замяна на сегашното управление в Киев с проруски кабинет.

На 18 февруари високопоставени представители на Кремъл отново отхвърлиха възможността за споразумение, което не удовлетворява изцяло руските искания. В интервю за саудитската телевизия Ал-Арабия руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва и Вашингтон са обсъждали предполагаемо „разбирателство в Аляска“, свързано с исканията на Русия към Украйна и НАТО. Той повтори тезата за „коренните причини“ за войната, включително стремежа на Киев към членство в Алианса и твърденията за дискриминация на етнически руснаци и Украинската православна църква - Московска патриаршия. Лавров настоя и за международно признаване на анексираните през 2022 г. Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области.

Паралелно с това руската енергийна индустрия изпитва затруднения. По данни на Bloomberg, през 2025 г. са пробити с 3,4% по-малко нови нефтени кладенци спрямо предходната година, а приходите от петрол и газ са достигнали най-ниското си равнище за последните пет години. Финансовият министър Антон Силуанов призна през септември 2025 г., че делът на тези приходи се очаква да намалее с около 30% през 2026 г.

Според ISW Кремъл засега смята, че може да понесе икономическия натиск, но възможностите му не са неограничени. Путин вероятно се стреми да постигне отстъпки от Киев и Запада в рамките на преговорите, преди икономическите предизвикателства да се задълбочат.

Разузнавателни източници, цитирани от „Ройтерс“, твърдят още, че Москва използва разговорите със САЩ през последната година, за да настоява за облекчаване на санкциите и за двустранни икономически споразумения като част от по-широката си стратегия в преговорите за Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    51 8 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати

    Коментиран от #3, #30

    07:12 20.02.2026

  • 2 дядото

    44 4 Отговор
    а трябва ли да предаде интересите на русия

    Коментиран от #57

    07:14 20.02.2026

  • 3 Дааааа

    44 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Руснака вече спечели.
    Украйна вече е буферна зона м/у ЕС и НАТО.

    Коментиран от #11

    07:14 20.02.2026

  • 4 койдазнай

    9 52 Отговор
    Путин е сложен за президент на Русия, за да я унищожи. За това нападна Украйна. Така навремето Хитлер е сложен, за да унищожи Германия. И за да го постигне, Хитлер нападнал Чехия.

    Коментиран от #5

    07:15 20.02.2026

  • 5 а ма..

    34 3 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Престани да кушашь од жлътото на пеефттьскио..оти почнаа да ти клопа дъската

    07:17 20.02.2026

  • 6 Фен

    41 4 Отговор
    И урсулите не се отказват от максималните си цели. А и доста украинци още са живи...

    Коментиран от #10

    07:17 20.02.2026

  • 7 Някой

    44 4 Отговор
    И що д се отказва от целите си? Да не би някой да го е принудил? Да не би да няма превъзходство на фронта? Да не би да не доведе до изтощение ЕС? Защо да го прави? Особено, когато се видя ясно, че всяко примирие или споразумение се използва само и единствено за укрепване на украинските позиции. И после се погазва безогледно.
    Прав е Путин - никакви отстъпки и компромиси на двуличния Запад. Украйна никой не я бръсне за слива.

    07:18 20.02.2026

  • 8 Иван Анчев плешивия циганин

    35 2 Отговор
    Какви велики европейски разузнавания.

    07:19 20.02.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    10 21 Отговор
    Руснака няма цел, само път ☝️
    Път към Pyccкий мир........

    07:20 20.02.2026

  • 10 Българин

    3 19 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    Къде ги убиват украинците? Коги убива?
    Защо?

    07:21 20.02.2026

  • 11 Не е вярно

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дааааа":

    Буферна зона беше преди да започнат военните действия.

    07:21 20.02.2026

  • 12 московець..

    25 3 Отговор
    Аз съм,,за,,бгбандерците да одат да помагат на зеленио мухал..чакаме ги с натърпение

    Коментиран от #32

    07:22 20.02.2026

  • 13 Къш

    34 5 Отговор
    Руска Украйна. Никой не обича кражбата. Туй че англосаксонците искат да отхапят от руската демя, едва ли ще им се получи.

    07:22 20.02.2026

  • 14 Марио

    33 3 Отговор
    Голяма работа са тези разузнавания, откриха това което Кремъл повтаря всеки ден.

    07:25 20.02.2026

  • 15 Карго 200

    9 23 Отговор
    Това,че путин не се отказва е прекрасно,защото ще преживее унижението Украйна да го откаже.

    07:26 20.02.2026

  • 16 Браво

    38 3 Отговор
    Всеки ден разкриват плановете на Путин, които той сам обяви преди четири години! Какви разузнавачи, какво чудо!

    07:26 20.02.2026

  • 17 Тити

    9 1 Отговор
    И без разузнаване хората го носят отдавна

    07:28 20.02.2026

  • 18 Утрепахте я

    28 5 Отговор
    на думи Русия. Тя затова толкова плахо отстъпва на запад .
    Да си кажем честно колко сте смешни и да се развеселим от сутринта

    07:34 20.02.2026

  • 19 Карго 200

    4 16 Отговор
    Защото санкциите са мехлем за русия

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи с още една година ограниченията, наложени на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. Това става ясно от данни на US Federal Register. Заслужава да се отбележи, че този указ, който влиза в сила на 20 февруари, предвижда удължаване на редица антируски санкции, наложени с укази на президентите на САЩ през 2014, 2018 и 2022 г.

    07:40 20.02.2026

  • 20 Мишел

    18 4 Отговор
    Засега Русия създава в Украйна нова зона за сигурност на местото на унищожената от НатО зона от Берлин до своята граница.

    Коментиран от #34

    07:50 20.02.2026

  • 21 Простокурин

    6 19 Отговор
    Все някога ще си го получи гадът! Кой каквото търси рано или късно го намира. Кремъският фашизоид не е изключение!

    08:08 20.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 анализиращ

    1 14 Отговор
    Путин трябва срочно да вземе, най съдбоносното рещение, а именно, с кого да се развива Русия в бъдеще, с Европа или с Китай! Ситуацията много прилича, на известана притча, "отпред змия, отзад магаре", защото е отворил широко вратите на Китай, към Сибир!

    08:18 20.02.2026

  • 24 Путине, Путине...

    5 15 Отговор
    Изби над милион руснаци за нищо. Малко ли ти се виждат.

    08:25 20.02.2026

  • 25 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    6 12 Отговор
    И войната ша приключи. Това е единствения изход.

    08:26 20.02.2026

  • 26 Синоптик

    5 14 Отговор
    Путлер и Тръмп са пътници...В буквалния смисъл.

    08:26 20.02.2026

  • 27 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    5 10 Отговор
    Ша спре избиването на руснаци в една безсмислена война.

    08:46 20.02.2026

  • 28 ГОЛЕМО УНИЖЕНИЕ ЗА ПУТИН

    4 10 Отговор
    Демилитаризация на Украйна.....Украйна е фрашкана с ОРЪЖИЯ.

    08:49 20.02.2026

  • 29 Лука

    5 8 Отговор
    И хитлер до последно не се е отказал от целите си !

    08:51 20.02.2026

  • 30 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Тези писания не са от шопи а от рашисти !

    Коментиран от #40

    08:53 20.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лука

    6 10 Отговор

    До коментар #12 от "московець..":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .

    08:57 20.02.2026

  • 33 Лука

    7 6 Отговор
    Слава !Слава Слава на Русия ,закрилница на Православието и последна преграда пред многополловитте педдо филли сатта нисти !

    Коментиран от #38

    09:00 20.02.2026

  • 34 Лука

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    А зоната при Финландия ? Рашистите да гледат олимпиадата !

    Коментиран от #43

    09:00 20.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Евроасматик с нервен тик

    11 3 Отговор
    Друго си е разузнаването на евродебилите да ти каже нещо, всеобщо известно

    09:05 20.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лука ПАК КРАДЕШ

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Рашистите не почитат православието и проливат кръвта на милиони православни Рашистите не почитат Рождество и Великден и тогава воюват .

    09:09 20.02.2026

  • 39 Евроатлантик

    8 3 Отговор
    И ние от алианса не се отказваме ! Ще се борим до последния украинец . После пращаме украинските пенсионери и украинките на фронта !

    Коментиран от #58

    09:09 20.02.2026

  • 40 КАЯ и Урсула са като Хитлер но

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    ло тъпи

    Коментиран от #42

    09:09 20.02.2026

  • 41 !!!?

    2 7 Отговор
    И Хитлер не се отказваше докато ни си тегли куршума...а за Путлер са приготвили еквадорска жаба...!!!?

    09:18 20.02.2026

  • 42 оня с коня

    2 8 Отговор

    До коментар #40 от "КАЯ и Урсула са като Хитлер но":

    Какво значение има дали са тъпи Кая и Урсула ,след като водят Твърда политика срещу Омразната русия?

    09:30 20.02.2026

  • 43 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лука":

    Русия е декларирала, че няма причини да нападне НатО, но ако НатО реши да нападне Русия, войната ще е ядрена. При ядрена война границите нямат значение, а превъзходството на някого в жива сила означава само повече жертви на същия.

    Коментиран от #47

    09:53 20.02.2026

  • 44 Карго 200

    2 1 Отговор
    Киевлянката Марина Вязовская, която реши математическа задача за опаковане на топки в осемизмерно пространство, получи медала на Филдс - едно от ❗️НАЙ-ВИСОКИ световни отличия в математиката. Трябва да се добави, че преди това е била решавана само задача за триизмерното пространство, решението на която е заемало триста страници. Марина доказа своето на двадесет и три страници и го направи с впечатляваща елегантност. И тя е и втората жена в света с медал на Филдс в цялата история на неговото съществуване. Гордостта и силата на Украйна 👏👍

    Коментиран от #55

    10:12 20.02.2026

  • 45 Ха ха ха ха

    2 2 Отговор
    ISW-то вият на умряло. Още не могат да прежалят онея 5 милиарда, де дадоха за майдана, че са отекли у ряката. Отиде им инвестицийката! Мчи и викиту що курабета раздаде . . . Язък за труда й! А така надеждни изглеждаха нещата . . . Путин е виновен!

    10:16 20.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !(и има защо)

    10:26 20.02.2026

  • 48 света иска и задължава Русия да изпълни

    2 2 Отговор
    всички дадени обещания за изпълняването на всичките цели на СВО ,за постигането на траен мир

    Коментиран от #51

    10:42 20.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Лука

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "света иска и задължава Русия да изпълни":

    Ти от кога стана света ,можеш да говориш само от свое име ,останалото е манипулация .

    11:51 20.02.2026

  • 52 Лука

    3 2 Отговор
    Слава н Русия !Победен ZOV !

    Коментиран от #56

    12:00 20.02.2026

  • 53 касата

    0 0 Отговор
    Идва краят на Путин

    Коментиран от #54

    12:59 20.02.2026

  • 54 бебето

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "касата":

    Каса лапуркай ми дебърцинчето ,знам че на големи х .....йове си свикнал ,но като няма риба и раци стават .

    13:32 20.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Лука":

    Рашистите помагат на вражеска държава ! Върви да гледаш олимпиадата !

    16:05 20.02.2026

  • 57 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Това е въпроса ,кога имперските мераци на рашистите ще се съобразяват с другите държави ?

    16:10 20.02.2026

  • 58 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Евроатлантик":

    Никой не ти дава рраво да говориш от името на алианса ,това е манипулация !

    16:15 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания