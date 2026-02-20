Новини
Спорт »
Световен футбол »
Третият нов в Левски вече е в София за финални преговори

Третият нов в Левски вече е в София за финални преговори

20 Февруари, 2026 06:14 924 0

  • стипе вуликич-
  • левски-
  • трансфер-
  • футбол

Ако всичко е наред, то бранителят ще премине медицински прегледи и ще финализира преминаването си от италианския Сампдория на "Герена"

Третият нов в Левски вече е в София за финални преговори - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хърватският защитник Стипе Вуликич вече е в София за финални преговори с Левски, съобщава Джанлука Ди Марцио. 25-годишният футболист се очаква да стане третото ново попълнение на "сините" през този трансферен прозорец.

Ако всичко е наред, то бранителят ще премине медицински прегледи и ще финализира преминаването си от италианския Сампдория на "Герена". Сделката ще бъде постоянна, разкриха още в Италия.

През този сезон Стипе Вуликич има 13 мача за настояшия си клуб в Серия Б. В последните 10 срещи на отбора си той обаче е резерва, като е играл само в два.

През миналата кампания Вуликич е играл като преотстъпен в Модена. Кариерата му преминава още през Солин, Драговоляц и Перуджа.

До момента "сините" привлякоха Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове