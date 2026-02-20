Третият нов в Левски вече е в София за финални преговори

Хърватският защитник Стипе Вуликич вече е в София за финални преговори с Левски, съобщава Джанлука Ди Марцио. 25-годишният футболист се очаква да стане третото ново попълнение на "сините" през този трансферен прозорец.

Ако всичко е наред, то бранителят ще премине медицински прегледи и ще финализира преминаването си от италианския Сампдория на "Герена". Сделката ще бъде постоянна, разкриха още в Италия.

През този сезон Стипе Вуликич има 13 мача за настояшия си клуб в Серия Б. В последните 10 срещи на отбора си той обаче е резерва, като е играл само в два.

През миналата кампания Вуликич е играл като преотстъпен в Модена. Кариерата му преминава още през Солин, Драговоляц и Перуджа.

До момента "сините" привлякоха Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс.