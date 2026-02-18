Съдът призна за виновен катерач, оставил гаджето си да умре от студ на връх в Алпите

Съдът в Австрия призна за виновен в непредумишлено убийство катерача, който остави приятелката си да замръзне до смърт на най-високия връх в страната, предава BBC. Томас П. е бил осъден на 5 месеца условно лишаване от свобода и глоба от 9600 евро. В мотивите си съдът уточнява, че за присъдата е взето под внимание чистото съдебно минало на мъжа, както и загубата на близък за него човек.
Трагедията се разигра на 19 януари миналата година, информира BBC.
Двамата започнали да катерят връх Гросглокнер (3798 м.), но малко преди върха условията станали много тежки, а жената била крайно изтощена. Тогава мъжът, вместо да ѝ помогне да се спуснат надолу, я оставил и тръгнал сам. Впоследствие жената починала от измръзване.
Според прокурорите мъжът, който е бил и по-опитният катерач, е бил длъжен или да прекрати изкачването навреме, или да се обади за помощ.
Катерачът отрича да има вина и настоява, че случилото се с приятелката му е трагичен инцидент.
