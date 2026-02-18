Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Съдът призна за виновен катерач, оставил гаджето си да умре от студ на връх в Алпите

Съдът призна за виновен катерач, оставил гаджето си да умре от студ на връх в Алпите

18 Февруари, 2026 06:36, обновена 20 Февруари, 2026 07:09 5 114 29

Трагедията се разигра на 19 януари миналата година, но едва сега съдът започва разглеждането на случая

Съдът призна за виновен катерач, оставил гаджето си да умре от студ на връх в Алпите - 1
Връх Гросглокнер, Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Съдът в Австрия призна за виновен в непредумишлено убийство катерача, който остави приятелката си да замръзне до смърт на най-високия връх в страната, предава BBC. Томас П. е бил осъден на 5 месеца условно лишаване от свобода и глоба от 9600 евро. В мотивите си съдът уточнява, че за присъдата е взето под внимание чистото съдебно минало на мъжа, както и загубата на близък за него човек.

Трагедията се разигра на 19 януари миналата година, информира BBC.

Двамата започнали да катерят връх Гросглокнер (3798 м.), но малко преди върха условията станали много тежки, а жената била крайно изтощена. Тогава мъжът, вместо да ѝ помогне да се спуснат надолу, я оставил и тръгнал сам. Впоследствие жената починала от измръзване.

Според прокурорите мъжът, който е бил и по-опитният катерач, е бил длъжен или да прекрати изкачването навреме, или да се обади за помощ.

Катерачът отрича да има вина и настоява, че случилото се с приятелката му е трагичен инцидент.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цеко сифоня

    35 16 Отговор
    Явно му е писнало на човека от кифлата със селфитата

    05:51 18.02.2026

  • 2 На Желязков ли е това

    16 4 Отговор
    Каква е тази реклама ресторант Водпада 😆

    05:55 18.02.2026

  • 3 Дзак

    17 2 Отговор
    Друг бил до приятелка в беда години наред!

    Коментиран от #6

    06:11 18.02.2026

  • 4 П.Факти.бг

    7 2 Отговор
    Към графа любопитно!

    06:15 18.02.2026

  • 5 На фокус

    13 10 Отговор
    Да го съдят тоя пишман катерач,толкова ,колкото и...ев@ч...

    06:21 18.02.2026

  • 6 П.Факти.бг

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Но това на пасва на профила,който създадохме.

    Коментиран от #7

    06:22 18.02.2026

  • 7 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "П.Факти.бг":

    Карай, нали трябва нещо да измислим!

    06:23 18.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Имаше един филм,,Катерачът ,, със Силвестър Сталоун

    06:31 18.02.2026

  • 9 Дзак

    6 4 Отговор
    Съдът е добър начин да изясняване на истина! Затова някои, които предпочитат анонимност, го избягват.

    06:48 18.02.2026

  • 10 Ужас

    33 11 Отговор
    Катерачите не са с нищо по-различни в психиката и поведението си от наркоманите и хазартаджиите.
    Това аутистко повение е типично за социопати и психопати, има го и при шизофрениците.

    07:26 18.02.2026

  • 11 Гошу

    8 10 Отговор
    Стават и такива работи... Ако е викала: "Не там..."

    07:26 18.02.2026

  • 12 Ицо

    16 10 Отговор
    Кой знае колко му е мърморила, дотегнало му на човека и си тръгнал!

    07:32 18.02.2026

  • 13 Амиии

    22 5 Отговор
    Кстерачите/алпинистите са най-големите самогъзници на света!

    07:36 18.02.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    24 10 Отговор
    Това е най-тъпото дело в света. По закон не може да бъде съден някого, ако не е помогнал при наличие на опасност за собствения му живот. Най-силният инстинкт в човека е инстинктът за самосъхранение. Природата така ни е устроила. При наличие на опасност за живота ни, мозъкът изключва всички останали чувства и сетива и работи на мод " спасение". Само при филмите е различно.

    Коментиран от #28

    07:50 18.02.2026

  • 15 Умен

    10 3 Отговор
    Не му е липсвала явно

    08:25 18.02.2026

  • 16 Пенчо

    19 2 Отговор
    Новите ценности!

    08:29 18.02.2026

  • 17 Госあ

    5 8 Отговор
    пффф будист ли е катерача ? Гросглокнер, особено зимата не се катери по катерачни маршрути, а по туристически.

    08:35 18.02.2026

  • 18 Егати

    18 8 Отговор
    Сексистката статия!!! Ако жената беше оцеляла, дали щяха да я съдят, че не е помогнала на мъжа, или всички щяха да повтарят: ох, добре, че поне ти се спаси?! А в момента питат мъжа: Ти що не умря с нея!

    Коментиран от #20

    08:38 18.02.2026

  • 19 Прокурорката колко пъти

    8 3 Отговор
    го е качвала този връх , че да е наясно с обстоятелствата?

    08:39 18.02.2026

  • 20 Абсолютно

    32 5 Отговор

    До коментар #18 от "Егати":

    То най-важното е че няма загинало куче.Че тогава да видиш !

    08:42 18.02.2026

  • 21 Само така ... няма да признаваш

    3 4 Отговор
    Катерачът отрича да има вина и настоява, че случилото се с приятелката му е трагичен инцидент.

    09:25 18.02.2026

  • 22 Никой

    0 0 Отговор
    Катерач.

    07:53 20.02.2026

  • 23 Нямате ли

    3 1 Отговор
    ...с какво да ни информирате,че претопляте ,,стари манджи"?
    Егати и Фактите !

    08:01 20.02.2026

  • 24 свидетел

    2 5 Отговор
    кой нормален съд би обявил инстинкта за самосъхранение за незаконен !? да не би момчето да е герой от съветски филм за ВСВ !?

    08:40 20.02.2026

  • 25 хихи

    1 1 Отговор
    осъден на 5 месеца условно лишаване от свобода и глоба от 9600 евро. Поне да беше тъща!?!?

    09:02 20.02.2026

  • 26 Истината съм аз

    2 2 Отговор
    Инцидент или не ,платил 10 000 .Е такова е лицето на системата там пари,пари .
    Над 12 години живях там .
    Измислят си какво ли не за пари ,последното да наслагат 30 на улиците по градовете за да събират повече глоби.

    09:12 20.02.2026

  • 27 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    "Томас П. е бил осъден на 5 месеца условно лишаване от свобода и глоба от 9600 евро." – в Европа присъдите са по-леки, запомнете това, когато ревете срещу България.

    09:29 20.02.2026

  • 28 0991

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Не съм съгласен. Този инстинкт го има най-вече при животните,а какво разделя животното спрямо човека? Това, че ние може да мислим и чувстваме повече. Ако ти дреме за човека, няма да го оставиш да загине.

    10:19 20.02.2026

  • 29 ИВАН

    3 0 Отговор
    Какъв свят и какви хора се навъдиха, едно време, за едната вяра са си давали живота, а сега тоя, за най милата си приятелка с която е тръгнал на поход, не си е дал живота, той да се спаси, а тя да мре.

    10:48 20.02.2026