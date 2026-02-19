Новини
България с първи официален фен клуб на Никола Цолов

19 Февруари, 2026 22:24 885 17

  • българия -
  • фен клуб-
  • никола цолов-
  • търговския регистър-
  • агенцията по вписванията-
  • формула 2

Скоро ще започне национална кампания за набиране на нови членове

България с първи официален фен клуб на Никола Цолов - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България вече разполага с национален фен клуб, посветен на изгряващата автомобилна звезда Никола Цолов. Сдружението, което официално е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, поставя началото на нова страница в подкрепата към българските таланти на световната сцена.

Начело на организацията застава Александър Коларов, а към него в Управителния съвет се присъединяват още Красимир Киров, Димитър Димитров, Георги Маринов и Даниел Любомиров – всички обединени от страстта към високите скорости и желанието да популяризират успехите на Цолов.

Основната мисия на клуба е да събере под един покрив всички фенове на Формула 1 и автомобилния спорт, като същевременно вдъхновява и подкрепя развитието на Никола Цолов – младият ас, който тази година ще се състезава във Формула 2 като част от престижната програма Red Bull Junior Team.

Само на 18 години, Цолов вече се нарежда сред най-обещаващите имена в световния автомобилен елит, а успехите му в картинга и Формула 3 са ярко доказателство за потенциала на българските пилоти.

Съвсем скоро предстои стартът на национална кампания за набиране на нови членове, която ще даде възможност на всеки ентусиаст да стане част от официалната общност на Никола Цолов. За бъдещите членове са подготвени ексклузивни фен артикули и персонализирани членски карти, а повече подробности ще бъдат разкрити с началото на инициативата.


Оценка 4.5 от 8 гласа.
  • 1 Що за

    6 1 Отговор
    Про сто ти я-кончето още не се е родило-ние му счупихме кръста

    22:41 19.02.2026

  • 2 Искаме паметник

    3 4 Отговор
    Да пише "КОЛЮ цола"

    Коментиран от #3

    22:42 19.02.2026

  • 3 Колю

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Искаме паметник":

    19 цола-мърсола

    22:43 19.02.2026

  • 4 Пецата

    4 7 Отговор
    Не бех и чул за тоя галфон разбираш ли 🤣

    Коментиран от #5

    22:46 19.02.2026

  • 5 Аз чух

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пецата":

    Че май кА му давала МИН джа за успех на чавето

    22:49 19.02.2026

  • 6 На емблемата

    3 3 Отговор
    Папагал АРА

    22:56 19.02.2026

  • 7 Събирате капачки

    3 4 Отговор
    Късайте от шишетата

    22:57 19.02.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор
    Фен съм на Формула 1 от детството. Не съм си и представял, че българин може да в пилот там. Сега имаме талантливо момче, но едва ли ще стане. Това в клуб за богатите. Или си от страна , в която могат рекламодателите да продават или си от богато семейство, което може да плати за място във Формулата.

    Коментиран от #14

    22:58 19.02.2026

  • 9 Гаджето му

    3 3 Отговор
    Има повече кубици от двигателя... КВА беше....... А де......

    Коментиран от #10

    23:04 19.02.2026

  • 10 Лигла

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гаджето му":

    100%

    23:05 19.02.2026

  • 11 Мишок с шлем

    3 4 Отговор
    Не става

    23:07 19.02.2026

  • 12 Няма други такива...

    9 4 Отговор
    Защо е тая злоба бе олигофрени?
    Един българин да успее и веднага ще се намерят хиляда да го плюят!
    Ако завистта ви произвеждаше електричество не ни трябват ни АЕЦ, ТЕЦ или фотоволтаици и щяхте да захраните целия свят!

    Коментиран от #13

    23:09 19.02.2026

  • 13 Каруцар

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Няма други такива...":

    Ами.. Спортна злоба-аз с един конь, а той с 800....

    23:17 19.02.2026

  • 14 като цяло сте прав,

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    явно ред бул са видели в Цолов талант
    Достатъчно силни рекламодатели са...А дано да видим първия българин във ф1.

    Коментиран от #15

    23:17 19.02.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "като цяло сте прав,":

    И колко Ред Бул се изпива в България, че да сме важни за тях. Четох , че ако събереш стойността на фирмите рекламодатели във Формула 1, сумата ще е по-голяма от стойността на Русия, барабар със природните ѝ богатства.

    23:38 19.02.2026

  • 16 Ами

    3 1 Отговор
    Направете и партия! Разделени по 1000 простотии, мало умници.

    01:32 20.02.2026

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не съм фен на тези състезания, но ако българин е постигнал успех в нещо, то трябва да го подкрепяме - не е като всеки ден да се чува за успехите на България...

    07:36 20.02.2026

