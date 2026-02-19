България с първи официален фен клуб на Никола Цолов

България вече разполага с национален фен клуб, посветен на изгряващата автомобилна звезда Никола Цолов. Сдружението, което официално е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, поставя началото на нова страница в подкрепата към българските таланти на световната сцена.

Начело на организацията застава Александър Коларов, а към него в Управителния съвет се присъединяват още Красимир Киров, Димитър Димитров, Георги Маринов и Даниел Любомиров – всички обединени от страстта към високите скорости и желанието да популяризират успехите на Цолов.

Основната мисия на клуба е да събере под един покрив всички фенове на Формула 1 и автомобилния спорт, като същевременно вдъхновява и подкрепя развитието на Никола Цолов – младият ас, който тази година ще се състезава във Формула 2 като част от престижната програма Red Bull Junior Team.

Само на 18 години, Цолов вече се нарежда сред най-обещаващите имена в световния автомобилен елит, а успехите му в картинга и Формула 3 са ярко доказателство за потенциала на българските пилоти.

Съвсем скоро предстои стартът на национална кампания за набиране на нови членове, която ще даде възможност на всеки ентусиаст да стане част от официалната общност на Никола Цолов. За бъдещите членове са подготвени ексклузивни фен артикули и персонализирани членски карти, а повече подробности ще бъдат разкрити с началото на инициативата.