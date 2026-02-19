България с първи официален фен клуб на Никола Цолов

България вече разполага с национален фен клуб, посветен на изгряващата автомобилна звезда Никола Цолов. Сдружението, което официално е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, поставя началото на нова страница в подкрепата към българските таланти на световната сцена.
Начело на организацията застава Александър Коларов, а към него в Управителния съвет се присъединяват още Красимир Киров, Димитър Димитров, Георги Маринов и Даниел Любомиров – всички обединени от страстта към високите скорости и желанието да популяризират успехите на Цолов.
Основната мисия на клуба е да събере под един покрив всички фенове на Формула 1 и автомобилния спорт, като същевременно вдъхновява и подкрепя развитието на Никола Цолов – младият ас, който тази година ще се състезава във Формула 2 като част от престижната програма Red Bull Junior Team.
Само на 18 години, Цолов вече се нарежда сред най-обещаващите имена в световния автомобилен елит, а успехите му в картинга и Формула 3 са ярко доказателство за потенциала на българските пилоти.
Съвсем скоро предстои стартът на национална кампания за набиране на нови членове, която ще даде възможност на всеки ентусиаст да стане част от официалната общност на Никола Цолов. За бъдещите членове са подготвени ексклузивни фен артикули и персонализирани членски карти, а повече подробности ще бъдат разкрити с началото на инициативата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що за
22:41 19.02.2026
2 Искаме паметник
Коментиран от #3
22:42 19.02.2026
3 Колю
До коментар #2 от "Искаме паметник":19 цола-мърсола
22:43 19.02.2026
4 Пецата
Коментиран от #5
22:46 19.02.2026
5 Аз чух
До коментар #4 от "Пецата":Че май кА му давала МИН джа за успех на чавето
22:49 19.02.2026
6 На емблемата
22:56 19.02.2026
7 Събирате капачки
22:57 19.02.2026
8 РЕАЛИСТ
Коментиран от #14
22:58 19.02.2026
9 Гаджето му
Коментиран от #10
23:04 19.02.2026
10 Лигла
До коментар #9 от "Гаджето му":100%
23:05 19.02.2026
11 Мишок с шлем
23:07 19.02.2026
12 Няма други такива...
Един българин да успее и веднага ще се намерят хиляда да го плюят!
Ако завистта ви произвеждаше електричество не ни трябват ни АЕЦ, ТЕЦ или фотоволтаици и щяхте да захраните целия свят!
Коментиран от #13
23:09 19.02.2026
13 Каруцар
До коментар #12 от "Няма други такива...":Ами.. Спортна злоба-аз с един конь, а той с 800....
23:17 19.02.2026
14 като цяло сте прав,
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":явно ред бул са видели в Цолов талант
Достатъчно силни рекламодатели са...А дано да видим първия българин във ф1.
Коментиран от #15
23:17 19.02.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "като цяло сте прав,":И колко Ред Бул се изпива в България, че да сме важни за тях. Четох , че ако събереш стойността на фирмите рекламодатели във Формула 1, сумата ще е по-голяма от стойността на Русия, барабар със природните ѝ богатства.
23:38 19.02.2026
16 Ами
01:32 20.02.2026
17 Анонимен
07:36 20.02.2026