Мохамед Салах пренаписа историята на Шампионската лига с нов рекорд

18 Септември, 2025 20:36 523 0

  • мохамед салах-
  • ливърпул-
  • шампионска лига-
  • рекорд-
  • атлетико мадрид-
  • анди робъртсън-
  • райън гравенберх-
  • ян облак-
  • стивън джерард-
  • джейми карагър

Той се превърна в първия футболист, който успява да отбележи и да подаде за гол в рамките на първите шест минути на мач в турнира

Мохамед Салах пренаписа историята на Шампионската лига с нов рекорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах отново се превърна в герой, след като изведе Ливърпул до драматичен триумф с 3:2 над Атлетико Мадрид в поредния епичен сблъсък от Шампионската лига.

Още в началните минути на срещата Салах демонстрира класата си, като първо асистира на завърналия се в стартовия състав Анди Робъртсън, който с прецизен удар разтърси мрежата на испанците. По-късно египтянинът сам се разписа, след като получи брилянтен пас от Райън Гравенберх, премина през защитата на мадридчани и остави стража Ян Облак без шанс за реакция.

Така Салах се превърна в първия футболист, който успява да отбележи и да подаде за гол в рамките на първите шест минути на мач от Шампионската лига за английски отбор. Историческо постижение, което затвърждава статута му на един от най-ярките таланти в съвременния футбол.

Освен рекорда, Салах отбеляза и друго значимо постижение – срещата с Атлетико бе неговата 74-та в най-престижния европейски клубен турнир с екипа на Ливърпул. Така той изпревари легендарния Стивън Джерард и вече е втори във вечната клубна ранглиста, като пред него остава единствено Джейми Карагър с 80 участия. С оглед на амбициите на „мърсисайдци“ в Европа, изглежда въпрос на време Салах да оглави и тази класация.


