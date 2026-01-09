Хулио Веласкес успя да счупи един от личните си рекорди. Левски е отборът, с който е постигнал най-много победи - 26, макар в чужбина да му броят като успех и реванша с Апоел Беер Шева, който обаче в редовното време завърши без победител.

Досега най-доброто му постижение бе от 25 успеха. Той бе стигнал до тази цифра като треньор на Алкоркон, пише "Мач Телеграф".

Там обаче това се случи в 82 мача, а с Левски Веласкес го направи в 47 срещи.

Испанецът не успя да повтори Славолюб Муслин, който за 47 мача успя да изведе Левски до 32 победи, 8 пъти стигна до реми и загуби 7 от двубоите. Ако се задържи в Левски до края на 2026 година, то Веласкес ще изравни рекорда си за най-дълъг престой в един клуб. Досега това бе именно Алкоркон. Той работи там от 2016 до 2018 година. След това не успя да се задържи никъде повече от един сезон.