Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес успя да счупи един от личните си рекорди

Хулио Веласкес успя да счупи един от личните си рекорди

9 Януари, 2026 11:28 429 0

  • хулио веласкес-
  • левски-
  • футбол-
  • рекорд

Досега най-доброто му постижение бе от 25 успеха

Хулио Веласкес успя да счупи един от личните си рекорди - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Хулио Веласкес успя да счупи един от личните си рекорди. Левски е отборът, с който е постигнал най-много победи - 26, макар в чужбина да му броят като успех и реванша с Апоел Беер Шева, който обаче в редовното време завърши без победител.

Досега най-доброто му постижение бе от 25 успеха. Той бе стигнал до тази цифра като треньор на Алкоркон, пише "Мач Телеграф".

Там обаче това се случи в 82 мача, а с Левски Веласкес го направи в 47 срещи.

Испанецът не успя да повтори Славолюб Муслин, който за 47 мача успя да изведе Левски до 32 победи, 8 пъти стигна до реми и загуби 7 от двубоите. Ако се задържи в Левски до края на 2026 година, то Веласкес ще изравни рекорда си за най-дълъг престой в един клуб. Досега това бе именно Алкоркон. Той работи там от 2016 до 2018 година. След това не успя да се задържи никъде повече от един сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ