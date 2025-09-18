Новини
Спорт »
Други спортове »
Ана Иванович сияе след развода - СНИМКИ

Ана Иванович сияе след развода - СНИМКИ

18 Септември, 2025 23:10 766 1

  • ана иванович-
  • развод-
  • бастиан швайнщайгер-
  • тенис-
  • футбол-
  • снимки

Бившата тенисистка и Бастиан Швайнщайгер се разделиха

Ана Иванович сияе след развода - СНИМКИ - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ана Иванович няма намерение да коментира повече по темата за развода с Бастиан Швайнщайгер и настоява за уважение към личното ѝ пространство. Особено важно за нея остава спокойствието на трите им деца, които са най-големият ѝ приоритет в този труден момент.

Двойката, която дълго време бе символ на хармония и взаимна подкрепа, сега поема по различни пътища, като и двамата се стремят да запазят дискретност и уважение към личния си живот.

Въпреки всичко бившата тенисистка продължава да демонстрира, че раздялата не ѝ е повлияла мрачно. Ана постоянно качва снимки, на които изглежда зашеметяващо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    За комшията Петър Георгиев пак нищо не сте писали. Ей сега слизам на долния етаж да ви натопя.

    23:39 18.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ