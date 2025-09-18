Ана Иванович сияе след развода - СНИМКИ

Ана Иванович няма намерение да коментира повече по темата за развода с Бастиан Швайнщайгер и настоява за уважение към личното ѝ пространство. Особено важно за нея остава спокойствието на трите им деца, които са най-големият ѝ приоритет в този труден момент.

Двойката, която дълго време бе символ на хармония и взаимна подкрепа, сега поема по различни пътища, като и двамата се стремят да запазят дискретност и уважение към личния си живот.

Въпреки всичко бившата тенисистка продължава да демонстрира, че раздялата не ѝ е повлияла мрачно. Ана постоянно качва снимки, на които изглежда зашеметяващо.