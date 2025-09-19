Шеф напуска поста си в Арсенал

Вицепрезидентът на Арсенал Тим Люис напуска поста си. 62-годишният Люис е съветник на собствениците на "артилеристите" Крьонке Спортс енд Етъртейнмънт (КСЕ) от 2007 година. Той заемаше досегашната си позиция през последните две години и половина.

Люис се присъедини към борда на директорите на столичани през 2020 година. Той имаше ключова роля заедно с мениджъра Микел Артета и спортния директор Андреа Берта в лятната селекция на Арсенал на стойност от 250 милиона британски лири и беше смятан за значима фигура в клуба от Северен Лондон.

Един от шефовете в Арсенал Джош Крьонке заяви пред клубния сайт: "Бихме искали да благодарим на Тим за неговата непрекъсната отдаденост и ангажираност към Арсенал в период на трансформационни промени за клуба. Той изигра ключова роля и гарантира, че сме в отлична позиция да продължим да прилагаме нашата стратегия в амбицията си да печелим големи трофеи".

Един от ръководителите на клуба Ричард Гарлик поема ролята на изпълнителен директор, докато представителите на КСЕ Кели Блаха, Ото Мали и филмовият продуцент и режисьор Бен Уинстън се присъединяват към борда на директорите на Арсенал.