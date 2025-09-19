Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шеф напуска поста си в Арсенал

Шеф напуска поста си в Арсенал

19 Септември, 2025 16:00 451 0

  • арсенал-
  • тим люис-
  • футбол-
  • вицепрезидент

Той заемаше досегашната си позиция през последните две години и половина

Шеф напуска поста си в Арсенал - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Арсенал Тим Люис напуска поста си. 62-годишният Люис е съветник на собствениците на "артилеристите" Крьонке Спортс енд Етъртейнмънт (КСЕ) от 2007 година. Той заемаше досегашната си позиция през последните две години и половина.

Люис се присъедини към борда на директорите на столичани през 2020 година. Той имаше ключова роля заедно с мениджъра Микел Артета и спортния директор Андреа Берта в лятната селекция на Арсенал на стойност от 250 милиона британски лири и беше смятан за значима фигура в клуба от Северен Лондон.

Един от шефовете в Арсенал Джош Крьонке заяви пред клубния сайт: "Бихме искали да благодарим на Тим за неговата непрекъсната отдаденост и ангажираност към Арсенал в период на трансформационни промени за клуба. Той изигра ключова роля и гарантира, че сме в отлична позиция да продължим да прилагаме нашата стратегия в амбицията си да печелим големи трофеи".

Един от ръководителите на клуба Ричард Гарлик поема ролята на изпълнителен директор, докато представителите на КСЕ Кели Блаха, Ото Мали и филмовият продуцент и режисьор Бен Уинстън се присъединяват към борда на директорите на Арсенал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ