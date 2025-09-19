Новини
Последното попълнение на Левски в групата за мача с Лудогорец

19 Септември, 2025 15:45 568 1

В групата на Левски не намери място македонският централен защитник Никола Серафимов

Последното попълнение на Левски в групата за мача с Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последното попълнение на Левски Акрам Бурас попадна в групата на "сините" за дербито с Лудогорец тази вечер, информира официалният сайт на клуба.

Алжирският халф влиза за първи път в разширения състав на старши треньора Хулио Веласкес. Футболистът подписа по време на паузата за националните отбори, а след това не бе в групата за гостуването на Локомотив София миналия уикенд.

В групата на Левски не намери място македонският централен защитник Никола Серафимов.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов.

Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази вечер с начален час 20:30 и ще се предава пряко по DIEMA SPORT и в PLAY DIEMA XTRA. В Gong.bg ще следим в развитие битката.


  • 1 Последно ново попълнение

    2 2 Отговор
    Бащата на някаква Саяна с оскубаните вежди.

    15:52 19.09.2025

