Винъс Уилямс не изключва сензационно завръщане на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028-а

Винъс Уилямс не изключва сензационно завръщане на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028-а

19 Септември, 2025 06:23 448 0

Дали ще станем свидетели на нова страница в нейната славна история?

Винъс Уилямс не изключва сензационно завръщане на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028-а - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Легендарната американска тенисистка Винъс Уилямс, която през юни отпразнува своя 45-и рожден ден, разкри, че не изключва възможността да се включи в Летните олимпийски игри през 2028 година в Лос Анджелис.

В интервю, цитирано от Sportskeeda, Уилямс сподели: „Всичко е възможно! Ако успея да запазя мотивацията си и да остана на корта, нищо не е изключено. Ще видим какво ще се случи.“

Бившата номер 1 в световната ранглиста може да се похвали с внушителните 49 титли на сингъл от турнирите на Женската тенис асоциация (WTA), сред които пет трофея от престижния „Уимбълдън“ (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и две победи на Откритото първенство на САЩ (2000, 2001). Освен това, тя е завоювала 22 титли на двойки, включително 14 от Големия шлем – постижение, което малцина могат да съперничат.

Олимпийските успехи на Уилямс също са впечатляващи – тя е четирикратна олимпийска шампионка: веднъж на сингъл (Сидни 2000) и три пъти на двойки (Сидни 2000, Пекин 2008, Лондон 2012).

С подобна богата колекция от отличия, евентуалното ѝ участие на Игрите в Лос Анджелис би било историческо събитие за световния спорт.

Летните олимпийски игри през 2028 година ще се проведат от 14 до 30 юли в Лос Анджелис – градът, който може да стане арена на още един забележителен момент в кариерата на Винъс Уилямс.


