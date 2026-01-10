Елица Атанасийевич блести с най-много точки при категоричен успех на Паниониос в Европа

Българската волейболна националка Елица Атанасийевич изигра ключова роля за впечатляващата победа на своя Паниониос в първия осминафинален сблъсък от престижния европейски турнир „Чалъндж къп“. Воденият от опитния наставник Драган Нешич гръцки тим се наложи убедително като гост над испанския Фундасион Кахасол Андалусия с 3:0 гейма (25:18, 25:23, 25:12), с което направи огромна крачка към класиране на четвъртфиналите.

Със завидна ефективност и хъс на терена, Атанасийевич се отличи като най-резултатна състезателка в срещата, реализирайки 17 точки, от които 3 бяха след отлични блокади. До нея по резултатност се нареди Бианка Ристичевич, която добави 12 точки (включително 1 ас и 3 блокади).

За испанския състав най-активни бяха Джейда де Шоун и Дезире Фриас, които приключиха с по 11 точки.

Реваншът между двата отбора ще се проведе на 15 януари (четвъртък) от 18:00 часа. На Паниониос ще са необходими само два спечелени гейма, за да си осигури място сред най-добрите осем в турнира.