Педри оглавява шест престижни класации сред европейските халфове

Барселонският магьосник в средата на терена - Педри продължава да впечатлява футболната общественост с изключителните си постижения през настоящия сезон. Младият испанец не само се утвърди като ключова фигура за каталунския гранд, но и доминира в цели шест водещи статистически категории сред полузащитниците в топ 5 първенствата на Стария континент.

Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, който цитира данни на Data MB, Педри е безапелационен лидер по:

- Точни подавания към последната третина на терена;

- Пасове, достигащи наказателното поле;

- Успешни офанзивни подавания;

- Изстрели към противниковата врата;

- Най-резултатни атакуващи действия;

- Успешни дрибли.

Тези впечатляващи показатели не само подчертават класата и визията на младия халф, но и го превръщат в истински диригент на играта за Барселона.