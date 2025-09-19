Новини
Педри оглавява шест престижни класации сред европейските халфове

19 Септември, 2025 07:11 445 0

Младият испанец се утвърди като ключова фигура за Барселона

Педри оглавява шест престижни класации сред европейските халфове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселонският магьосник в средата на терена - Педри продължава да впечатлява футболната общественост с изключителните си постижения през настоящия сезон. Младият испанец не само се утвърди като ключова фигура за каталунския гранд, но и доминира в цели шест водещи статистически категории сред полузащитниците в топ 5 първенствата на Стария континент.

Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, който цитира данни на Data MB, Педри е безапелационен лидер по:

- Точни подавания към последната третина на терена;

- Пасове, достигащи наказателното поле;

- Успешни офанзивни подавания;

- Изстрели към противниковата врата;

- Най-резултатни атакуващи действия;

- Успешни дрибли.

Тези впечатляващи показатели не само подчертават класата и визията на младия халф, но и го превръщат в истински диригент на играта за Барселона.


