Байер Леверкузен измъкна точка в последните секунди срещу Копенхаген

18 Септември, 2025 21:56

Двубоят от Шампионската лига се игра в Дания

Байер Леверкузен измъкна точка в последните секунди срещу Копенхаген - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Копенхаген и Байер Леверкузен си поделиха точките в Дания. Двата отбора направиха зрелищно равенство 2:2 в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Немският тим, воден от новоназначения треньор Каспер Хюлманд, демонстрира характер и успя да избегне поражението буквално в последните мигове на срещата.

Домакините стартираха вихрено и още в 9-ата минута Джордан Ларсон откри резултата, след като засече майсторско подаване на Елиас Ашури от аутлинията. Копенхаген продължи да натиска, а Байер Леверкузен изглеждаше разколебан в началните минути. Малко преди почивката Юсуфа Мукоко пропусна златен шанс да изравни, след като не успя да преодолее вратаря на датчаните от чиста позиция. В следващите минути Роберт Андрих претендира за дузпа, но съдията остана безмълвен, въпреки бурните реакции на гостите.

След паузата „аспирините“ постепенно намериха ритъма си. В 61-ата минута Елиас Бен Сегир разтресе напречната греда и пропусна да върне равенството. Натискът на Леверкузен даде резултат в 81-ата минута, когато Алекс Грималдо изпълни безупречен пряк свободен удар и не остави шансове на вратаря – 1:1.

Драмата обаче тепърва започваше. Само пет минути по-късно Родриго Уескас центрира прецизно, а Роберт с глава възстанови аванса на Копенхаген – 2:1, като остави стража на гостите Марк Флекен безпомощен.

В добавеното време съдбата се усмихна на Леверкузен. Клаудио Ечевери проби по фланга и опита остър пас в наказателното поле, а в опита си да изчисти топката Пантелис Хацидиакос я прати в собствената си мрежа за крайното 2:2.


Поставете оценка:

