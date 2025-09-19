Съдебната сага около ръководството на БОК стартира: Първото дело влиза в съда днес

Днес, в 14:30 часа, съдебната зала ще се превърне в арена на напрегната битка за лидерския пост в Българския олимпийски комитет (БОК). След бурното Общо събрание на 16 март, когато Весела Лечева бе избрана за председател, недоволните страни не закъсняха да оспорят резултатите, а съдебните процедури вече са в ход.

Искът е внесен от Белчо Горанов, дългогодишен генерален секретар на БОК по времето на Стефка Костадинова, и Пламен Кръстев – индивидуален член на комитета и една от емблемите на българската лека атлетика. Те настояват за преразглеждане на легитимността на избора, като твърдят, че има сериозни нарушения в процеса.

Данаил Димов - настоящ генерален секретар в екипа на Весела Лечева, внесе яснота по казуса: „Четири от делата са обединени в едно производство, което ще се разгледа в рамките на седмица, заедно с още едно отделно дело. Останалите две жалби все още не са придвижени напред.“

Графикът на съдебните заседания вече е ясен – следващите ключови дати са 23 септември, 17 октомври и 3 ноември, когато се очаква да бъде сложен край на тази юридическа драма.

Весела Лечева, която в момента ръководи БОК, изрази надежда, че Софийският градски съд ще разгледа обективно всички казуси: „Това са изключително важни дела за бъдещето на българския спорт. Не можем да си позволим да въвличаме Международния олимпийски комитет в безкрайни съдебни саги.“