Съдебната сага около ръководството на БОК стартира: Първото дело влиза в съда днес

19 Септември, 2025 09:02 516 5

Следващите ключови дати са 23 септември, 17 октомври и 3 ноември

Съдебната сага около ръководството на БОК стартира: Първото дело влиза в съда днес - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес, в 14:30 часа, съдебната зала ще се превърне в арена на напрегната битка за лидерския пост в Българския олимпийски комитет (БОК). След бурното Общо събрание на 16 март, когато Весела Лечева бе избрана за председател, недоволните страни не закъсняха да оспорят резултатите, а съдебните процедури вече са в ход.

Искът е внесен от Белчо Горанов, дългогодишен генерален секретар на БОК по времето на Стефка Костадинова, и Пламен Кръстев – индивидуален член на комитета и една от емблемите на българската лека атлетика. Те настояват за преразглеждане на легитимността на избора, като твърдят, че има сериозни нарушения в процеса.

Данаил Димов - настоящ генерален секретар в екипа на Весела Лечева, внесе яснота по казуса: „Четири от делата са обединени в едно производство, което ще се разгледа в рамките на седмица, заедно с още едно отделно дело. Останалите две жалби все още не са придвижени напред.“

Графикът на съдебните заседания вече е ясен – следващите ключови дати са 23 септември, 17 октомври и 3 ноември, когато се очаква да бъде сложен край на тази юридическа драма.

Весела Лечева, която в момента ръководи БОК, изрази надежда, че Софийският градски съд ще разгледа обективно всички казуси: „Това са изключително важни дела за бъдещето на българския спорт. Не можем да си позволим да въвличаме Международния олимпийски комитет в безкрайни съдебни саги.“


Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паднали ангели

    9 0 Отговор
    Когато желанието на спортиста за победа се трансформира в алчност, ореолът му изчезва и той става един от тълпата.

    09:04 19.09.2025

  • 2 винаги

    7 0 Отговор
    Този булдог иска да прикрие откраднатите милиони ,и за това не иска да пуска кокала ,а прокуратурата спи дълбок сън както

    09:05 19.09.2025

  • 3 123456

    4 0 Отговор
    Стефка ще излезе много долна и низка ....

    09:10 19.09.2025

  • 4 Гертруд

    2 0 Отговор
    Скокондрела да хвърля оставката и да не се инати като магарица на мост!

    09:15 19.09.2025

  • 5 456

    0 0 Отговор
    По- лошото е ,че е възможно да останеме извън Олимпиадата заради Стефка

    09:23 19.09.2025

