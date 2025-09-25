Новини
Никола Цолов с огромна премия

Никола Цолов с огромна премия

25 Септември, 2025 14:30 555 3

  • никола цолов-
  • формула 3-
  • спорт

Организаторите на Формула 3 официално обявиха, че петимата най-високо класирани пилоти в шампионата за сезон 2025 ще си разделят награден фонд от 1 милион евро

Никола Цолов с огромна премия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще получи голяма премия от ФИА Формула 3 за силното представяне през сезон 2025. 18-годишният талант ще получи 250 000 евро, полагащи му се за вицешампионската титла.

Организаторите на Формула 3 официално обявиха, че петимата най-високо класирани пилоти в шампионата за сезон 2025 ще си разделят награден фонд от 1 милион евро. Победителят Рафаел Камара ще напълни банковата си сметка с 300 000 евро, за Цолов са 250 хил., а останалите пилоти от топ 5 получават съответно 200 хиляди, 150 хиляди и 100 хиляди евро.

Наградата изисква пилотите да се състезават във Формула 2 през следващия сезон.


  • 1 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Честно изкарани парички! Рискувал е , спечелил е!

    14:36 25.09.2025

  • 2 Браво

    4 0 Отговор
    Да ги харчи разумно, догодина тройно повече да спечели. Жив и здрав

    14:40 25.09.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Ако пита някой т. нар. "брокер", ще му каже, че с много късмет може да му стигнат за двустайна панелка в Слатина или за коптор за ремонт на 50-ина км от Софето :-D

    14:44 25.09.2025

