Никола Цолов с огромна премия

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще получи голяма премия от ФИА Формула 3 за силното представяне през сезон 2025. 18-годишният талант ще получи 250 000 евро, полагащи му се за вицешампионската титла.

Организаторите на Формула 3 официално обявиха, че петимата най-високо класирани пилоти в шампионата за сезон 2025 ще си разделят награден фонд от 1 милион евро. Победителят Рафаел Камара ще напълни банковата си сметка с 300 000 евро, за Цолов са 250 хил., а останалите пилоти от топ 5 получават съответно 200 хиляди, 150 хиляди и 100 хиляди евро.

Наградата изисква пилотите да се състезават във Формула 2 през следващия сезон.