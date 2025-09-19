Рубен Аморим: Шефовете на Ман Юнайтед ме подкрепят, предложиха ми нов договор

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим настоява, че продължава да има подкрепата на Джим Ратклиф, като опроверга информациите, че посещението на съсобственикът на клуба в тренировъчната база във вторник е било нещо повече от работна среща, предаде Ройтерс.

Португалският треньор има с отбора една победа от четири мача във Висшата лига, а тимът му бе отстранен за Купата на лигата от четвъртодивизионния Гримзби. Спекулациите в медиите твърдят, че търпението на собствениците към мениджъра вече се е изчерпало преди мача с Челси на "Олд Трафорд" в неделя.

"Ратклиф ми предложи нов договор", пошегува се Аморим с репортерите. "Не, нормални неща, показа подкрепа, като обясни, че това е дългосрочен проект", добави специалистът. "Нормални неща, говорих с него, с Омар (б. а. - изпълнителния директор Берада), с Джейсън (б. а. - футболния директор Уилкокс), опитвахме се да видим всичко около отбора", добави той.

Аморим потвърди, че Матеус Куня и Мейсън Маунт ще се върнат в състава за мача в неделя. Юнайтед е на 14-о място в класирането, докато Челси е пети. Португалецът знае, че резултатите трябва да се подобрят.

"Това е футбол и това е може би клубът с най-голямо напрежение в света. Ние искаме да печелим. Миналата година бях много критичен към начина, по който играехме, но сега мисля, че играем много добре до наказателните полета - в защита и в атака. Трябва да бъдем по-агресивни в наказателните поле, по-ефикасни", смята треньорът.

Той вярва, че отборът му се подобрява, въпреки че резултатите не го показват за момента. "Мисля, че се подобряваме и сме на по-добро място от миналата година. Но имаме нужда от победи. Загубихме от Арсенал и Сити. Но да губим вкъщи в началото на сезона, особено след миналата година, е проблем", завърши Рубен Аморим.