Германски съд отмени забраната за достъп до стадиона, наложена на футболен агент от клуб от Бундеслигата

19 Септември, 2025 17:45 397 0

Окръжният съд в Хайделберг обаче уточни, че клубът има право да забрани на двамата мъже да посещават тренировъчния им терен

Германски съд отмени забраната за достъп до стадиона, наложена от клуба от Бундеслигата Хофенхайм срещу футболния агент Роджър Витман и друг член на агенция Rogon, съобщи агенция DPA.

Окръжният съд в Хайделберг обаче уточни, че клубът има право да забрани на двамата мъже да посещават тренировъчния им терен. В дългогодишен спор между Витман и агенцията му с германския клуб, Хофенхайм наложи забраната за достъп до стадиона въз основа на предполагаеми обиди и заплахи от Витман.

Съдът заяви, че подобна забрана изисква "достатъчни основания", ако помещенията – подобно на стадион – са достъпни за обществеността. От съда обявиха, че обидите и заплахите не са достатъчни основания, случили са се преди месеци и не са били повтаряни оттогава.

Решението на съда може да бъде обжалвано в рамките на един месец, а от Хофенхайм заявиха, че ще вземат решение за следващата си стъпка, след като получат писмената присъда.

"Разбира се, ние уважаваме решенията. В същото време Хофенхайм остава независим клуб, който не се ръководи от външен натиск или едностранчиви интереси", каза председателят на Управителния съвет Маркус Шутц.

"Нашите ценности не подлежат на обсъждане – преди всичко това включва уважително отношение един към друг. Всеки, който грубо обижда другите или се обръща към някого не като към човешко същество, а като към "маймуна", преминава граница - нещо, което няма да толерираме нито на терена, нито извън него", добави той.


