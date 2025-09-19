Левски и Лудогорец изиграха здрав мач, но без голове

Левски и Лудогорец завършиха наравно 0:0 в дербито на IX кръг от футболната ни efbet Лига, което предложи много битка и веднъж бе прекъснато от феновете заради дим на терена.

Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ бе пряка битка за първото място, на което след нея останаха „сините“ с 2 точки аванс пред шампионите.

„Орлите“ имат 18 от 8 мача, докато столичани са с 20 на върха и могат да съжаляват, защото дузпа за тях в края на първата част беше отменена след намеса на VAR.

Иначе Левски стигна до корнер още в 30-ата секунда, след който Мустафа Сангаре опита атрактивно отиграване, но неточно.

Първият точен удар беше нанесен от Кристиан Димитров с глава, също след корнер, но изпълнен късо в 5-ата минута, ала право в ръцете на вратаря и той спаси.

Малко по-късно Гашпер Търдин отне топката, докато Лудогорец се опитваше да я изнесе, но след това бе блокиран и не можа да нанесе удар.

В 10-ата минута Евертон Бала опита атрактивен такъв от въздуха, но улучи съперник в главата, а претенциите на „сините“ за игра с ръка се оказаха неоснователни.

Лудогорец отговори с шут от дистанция на Ивайло Чочев в 13-ата минута, но над вратата.

В 16-ата Едвин Куртулуш получи първия жълт картон в мача, защото спря с цената на нарушение отличен пробив на Радослав Кирилов по фланга.

Сангаре засече с глава центрирането от статичното положение, макар да бе със скъсана фланелка, но прати топката високо над вратата.

В 19-ата минута пък Чочев стреля с глава покрай гредата.

Последваха равностойни минути, с много битка за всяка педя терен, а в 29-ата дербито беше прекъснато заради гъст дим над терена, дошъл от домакинската агитка.

Подновяването на играта се забави с повече от 5 минути, което принуди футболистите на двата отбора да загряват, докато го чакат, а веднага след него продължиха с битката по всички точки на терена.

Така се стигна до края на редовното време за първата част, като то бе от 10 минути, а още в началото му Левски получи дузпа след нарушение на Куртулуш срещу Ради Кирилов.

Стигна се до пререкания между двата отбора на терена, които се оказаха напразни, защото след намеса на VAR дузпата беше отменена и заменена с корнер за Левски.

Въпреки това обаче домакините продължиха да са по-активни и в 9-ата минута от добавеното време за първата част Радослав Кирилов стреля мощно от малък ъгъл, но вратарят на Лудогорец боксира.

Така до голове не се стигна през първите 45 минути, както и в допълнителните 15 такива преди почивката.

Второто полувреме започна с мощен шут от ъгъла на наказателното поле, отправен от Бърнард Текпетей, но високо над вратата.

Последваха размяна на удари от дистанция, а в 52-ата минута Сангаре имаше нужда от лекарска помощ, след като стъпи накриво в пеналта.

Секунди след това Кайо Видал отправи хубав изстрел от дъгата пред наказателното поле, но топката мина на сантиметри от страничната греда.

В 65-ата минута Гашпер Търдин нанесе много силен удар от 10-ина метра, но право в ръцете на вратаря, а скоро след това другият страж Светослав Вуцов се намеси решително, останал очи в очи с Ерик Биле, който обаче бе в засада.

След това двата отбора намалиха оборотите, явно уморени от здравата битка, а наставниците им извършиха по няколко смени.

Те обаче не доведоха до промяна на резултата и само допълнително накъсаха играта.

Минута преди края на редовното време Светльо Вуцов за малко не сгреши фатално пред собствената си голлиния, след като се засуети при една върната към него топка, но за негово щастие до попадение не се стигна.

Така Левски и Лудогорец взеха по точка от сблъсъка на „Герена“ и продължават битката за първото място във футболната ни efbet Лига.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 12. Мустафа Сангаре, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов (К), 71. Оливер Камдем, 95. Карл Фабиен, 99. Радослав Кирилов;

Резерви: 78. Мартин Луков, 6. Цунави, 10. Асен Митков, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 37. Рилдо, 47. Акрам Бурас, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков;

Треньор: Хулио Веласкес;

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт (К), 4. Диниш Алмейда, 11. Кайо Видал, 15. Едвин Куртулуш, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Калоч, 30. Педро Нареси, 29. Ерик Биле, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас;

Резерви: 39. Хенрих Бонман, 2. Йоел Андерсон, 10. Матеус Машадо, 14. Петър Станич, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 42. Симеон Шишков, 77. Ерик Маркус, 99. Станислав Иванов;

Треньор: Руи Мота;

Главен съдия: Радослав Гидженов;

Стадион: „Георги Аспарухов“, София.