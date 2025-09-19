Има ли все още доверие в Ювентус към Ди Грегорио след 7 допуснати гола в 2 мача?

Ювентус – Интер 4:3 и Ювентус – Борусия Дортмунд 4:4. Общо 15 гола в 180 минути плюс добавеното време, а три от тях дойдоха след 90-ата минута, за да вдигнат на крака публиката на „Алианц Стейдиъм“. Победа и равенство срещу два сериозни съперника са солиден актив за момчетата на Игор Тудор. Въпреки точките, спечелени в края, феновете (и не само) забелязаха и другата страна на медала: несигурните изяви на Микеле Ди Грегорио, който вече 7 пъти е вадил топката от мрежата, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Разбира се, допуснат гол почти никога не е само вина на вратаря. Самият Тудор знае, че трябва да стегне цялата защитна линия. И все пак, както в Серия А, така и в Шампионската лига, бившият страж на Монца твърде често изглеждаше изненадан, а съперниците прекалено лесно стигаха до опасни удари. Само една спасена ситуация на мач – това е далеч под стандартите, които изисква историята на Юве, и Ди Грегорио го усеща.

В дербито с Интер вината му не беше пряка, но поне при две от попаденията можеше да реагира по-добре. Особено след като Хакан Чалханоглу бе оставен необезпокояван да шутира от дистанция, а Маркъс Тюрам засече необезпокояван при корнер.

Срещу Борусия Дортмунд обаче положението стана доста по-сложно. Срещу далечния снаряд на Карим Адейеми трудно можеше да направи нещо – истинска „ракета“ в сглобката. Но преди това вече бе рискувал с необмислено излизане, довело до греда на Максимилиан Байер. После дойдоха още по-болезнените моменти: при гола на Феликс Нмеча вратарят дори не се хвърли, а третото попадение бе може би най-големият му гаф – Ян Куто отне топката на Кефрен Тюрам и изненада Ди Грегорио на първа греда. „Това вече не се прощава“, си помислиха над 40 000 зрители на стадиона.