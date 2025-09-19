Синът на Негрейра е дал показания по делото за корупция

Шави Енрикес Ромеро, син на бившия вицепрезидент на Съдийския комитет в Испания Хосе Мария Енрикес Негрейра, е дал показания по нашумелия „ случай Негрейра“. Каталунският клуб е обвинен в корупция заради съмнения около плащания в размер на 7,5 милиона евро към Хосе Негрейра в рамките на 17 години.

В четвъртък бившите президенти на Барселона Сандро Росей и Хосеп Мария Бартомеу се явиха в съда в Мадрид, където заедно с тях свидетелства и Хави Енрикес Ромеро. Според изданието El Español, неговите думи не подкрепят версията на настоящия президент Жоан Лапорта, че плащанията са били за консултации относно съдийството.

След около час и 15 минути показания, Енрикес Ромеро отрече плащанията да са били свързани с изготвяне на доклади за тенденциите при съдиите. Той сам е предоставил на Барселона над 600 такива анализа и е спечелил около 60 хиляди евро от тази дейност.

Росей и Бартомеу обаче изразиха различна позиция. Първият отказа коментар с думите: „Шоуто е за друг ден, няма да кажа нищо.“ Бартомеу беше по-откровен и подчерта, че редица твърдения, тиражирани през последните две години, са били оборени.

„Някои от нас, които бяхме част от клуба между 2013 и 2018 година, свидетелствахме. Днес стана ясно, че много от издигнатите теории са отхвърлени. Уточнено бе, че е имало спортни консултантски услуги, съдийски доклади, както и анализи преди и след мачове както за първия, така и за втория отбор. За всичко това тогава беше предвидено финансово възнаграждение,“ заяви Бартомеу.

Той отрече и твърденията, че прекратяването на услугите през 2018 година е било пряко свързано с напускането на Енрикес Негрейра на съдийския комитет.

„Също така днес стана ясно, че напускането на господин Енрикес Негрейра от Федерацията, когато неговият син беше уведомен през първото тримесечие на 2018 година, че няма да продължи работа за Барса след края на сезона, няма нищо общо с тази теория, че едното е следствие от другото – и това беше опровергано. Президентът Росей също каза, че по онова време най-добрият отбор в света – Барса – печелеше всички титли със собствени заслуги. Барселона постигна велики успехи, разполагаше с най-добрия футболист в историята и заслужено побеждаваше,“ допълни бившият президент.

Делото се води вече две години, през които беше проведено изчерпателно разследване. Първоначално срещу Барселона беше повдигнато и обвинение в подкуп, но то впоследствие беше оттеглено. Сред клубовете, които се включиха като ищци по процеса, е и Реал Мадрид.