Пол Скоулс за полузащитник на Барса: Новият ми любим футболист

Пол Скоулс определи полузащитника на Барселона Педри като своя нов любим футболист. Вчера каталунците спечелиха с 2:1 гостуването си на Нюкасъл Юнайтед от Шампионската лига. По време на срещата легендата на Манчестър Юнайтед публикува в Instagram снимка на Педри и написа: „Моят нов любим футболист“.

"Блаугранас" стигнаха до успеха благодарение на Маркъс Рашфорд, който реализира два гола през второто полувреме. В 90-ата минута Антъни Гордън върна едно попадение за „свраките“.

Испанските шампиони доминираха в средата на терена, където Педри и Френки де Йонг дирижираха играта на отбора. Именно представянето на 22-годишния национал на Испания впечатли Скоулс.