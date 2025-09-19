Новини
Пол Скоулс за полузащитник на Барса: Новият ми любим футболист

19 Септември, 2025 17:15 715 0

  • барселона-
  • педри-
  • пол скоулс-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • нюкасъл

Вчера каталунците спечелиха с 2:1 гостуването си на Нюкасъл Юнайтед от Шампионската лига

Пол Скоулс за полузащитник на Барса: Новият ми любим футболист - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пол Скоулс определи полузащитника на Барселона Педри като своя нов любим футболист. Вчера каталунците спечелиха с 2:1 гостуването си на Нюкасъл Юнайтед от Шампионската лига. По време на срещата легендата на Манчестър Юнайтед публикува в Instagram снимка на Педри и написа: „Моят нов любим футболист“.

"Блаугранас" стигнаха до успеха благодарение на Маркъс Рашфорд, който реализира два гола през второто полувреме. В 90-ата минута Антъни Гордън върна едно попадение за „свраките“.

Испанските шампиони доминираха в средата на терена, където Педри и Френки де Йонг дирижираха играта на отбора. Именно представянето на 22-годишния национал на Испания впечатли Скоулс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
