Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от представянето на своя тим след 0:0 срещу Лудогорец в дербито на efbet Лига. Испанецът подчерта, че отборът му е бил по-добър в първата част както в притежанието на топката, така и в пресата без нея.
„Футболистите дадоха всичко от себе си и направиха голям мач. Жалко, че не успяхме да зарадваме феновете с победа, защото те я заслужаваха най-много. Гордея се с отбора и начина, по който изглеждаше на терена“, заяви наставникът.
Веласкес допълни, че Левски трябва да остане скромен и концентриран върху ежедневната работа, без да гледа прекалено напред: „Да бъдеш начело в класирането е трудно. Нашият фокус е само следващият мач и подготовката през седмицата.“
Веласкес: Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец заради играчите и феновете
20 Септември, 2025 08:55 925 4
„Сините“ впечатлиха с борбеност и енергия, но равенството остави горчив вкус
