Веласкес: Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец заради играчите и феновете

20 Септември, 2025 08:55 925 4

„Сините“ впечатлиха с борбеност и енергия, но равенството остави горчив вкус

Йоан Паташев

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от представянето на своя тим след 0:0 срещу Лудогорец в дербито на efbet Лига. Испанецът подчерта, че отборът му е бил по-добър в първата част както в притежанието на топката, така и в пресата без нея.

„Футболистите дадоха всичко от себе си и направиха голям мач. Жалко, че не успяхме да зарадваме феновете с победа, защото те я заслужаваха най-много. Гордея се с отбора и начина, по който изглеждаше на терена“, заяви наставникът.

Веласкес допълни, че Левски трябва да остане скромен и концентриран върху ежедневната работа, без да гледа прекалено напред: „Да бъдеш начело в класирането е трудно. Нашият фокус е само следващият мач и подготовката през седмицата.“


  • 1 РЕалисто

    5 3 Отговор
    заслужавахте жълти и червени картони и загуба, гаден милиционерски отбор, брадвари .........

    09:05 20.09.2025

  • 2 Кафе

    0 0 Отговор
    Целия мач едно кюскане, едно блъскане и ритане, никакъв футбол,тия хора не гледат ли как играят в Европа,и само разправии, половината мач мина в караници по терена,антифутбол

    09:23 20.09.2025

  • 3 Мимч

    1 0 Отговор
    На тоя вече не му ли омръзна все с тия клишета:Много съм доволен много добри футболисти,много добра игра,прекрасни и т.н.Измисли нещо друго и победите,а не много добре играхме.Да,ама не победите,нали.Как да ти вярваме.

    10:07 20.09.2025

  • 4 Победа

    0 0 Отговор
    Се взима с игра и голове, а не по симпатии на публиката

    10:24 20.09.2025

