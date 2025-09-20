Веласкес: Левски заслужаваше победата срещу Лудогорец заради играчите и феновете

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от представянето на своя тим след 0:0 срещу Лудогорец в дербито на efbet Лига. Испанецът подчерта, че отборът му е бил по-добър в първата част както в притежанието на топката, така и в пресата без нея.



„Футболистите дадоха всичко от себе си и направиха голям мач. Жалко, че не успяхме да зарадваме феновете с победа, защото те я заслужаваха най-много. Гордея се с отбора и начина, по който изглеждаше на терена“, заяви наставникът.



Веласкес допълни, че Левски трябва да остане скромен и концентриран върху ежедневната работа, без да гледа прекалено напред: „Да бъдеш начело в класирането е трудно. Нашият фокус е само следващият мач и подготовката през седмицата.“

