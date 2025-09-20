Пуснаха билетите за СП в САЩ – 60 долара за групите

Пуснаха билетите за Световното първенство по футбол в САЩ, като цената за груповата фаза ще е 60 долара, но феновете ще минат през теглене, предава БТА.



От ФИФА обявиха, че имат вече 4,5 милиона заявки. Заявления са постъпили от 216 държави и територии, водени от трите страни домакини - САЩ, Мексико и Канада, по време на 10-дневния период за кандидатстване, който вече приключи.

Най-много заявки са получени от Германия, Англия, Бразилия, Аржентина, Колумбия, Испания и Италия.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино определи търсенето като „силна заявка“. Както е известно, надпреварата е разширена до 48 отбора и 104 мача.

Тези, които бъдат изтеглени да закупят билети от 60 долара за мачове от груповата фаза, ще бъдат уведомени от 29 септември и ще им бъде даден времеви интервал за закупуването им от 1 октомври. Но времевият интервал не гарантира, че билетите ще бъдат в продажба, добави ФИФА.

Предстоят допълнителни фази на продажба на билети, преди и след тегленето на жребия за груповата фаза, насрочено за 5 декември във Вашингтон. Досега 15 отбора, водени от шампиона Аржентина, са се класирали, заедно с автоматично вписаните трима съдомакини. ФИФА заяви, че също така открива сигурна платформа за препродажба.