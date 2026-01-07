Шотландия настоява за официален почивен ден заради първия си мач на Световното първенство

Министър-председателят на Шотландия - Джон Суини официално предложи 15 юни да бъде обявен за неработен ден в цялата страна. Причината за тази необичайна инициатива е дългоочакваното завръщане на шотландския национален отбор на световната футболна сцена.

След повече от четвърт век отсъствие от Мондиалите, „тартановата армия“ ще излезе срещу Хаити в първия си мач от група „С“ на Световното първенство по футбол, което тази година се провежда в Мексико, Канада и САЩ. Двубоят ще започне в 2:00 часа през нощта местно време, което предизвика вълна от ентусиазъм и очакване сред феновете на острова.

Шотландците не са участвали на световен шампионат от 1998 година, а сега надеждите и мечтите на нацията са насочени към този исторически сблъсък.

Освен Хаити, в групата на Шотландия са още футболни гиганти като Бразилия и Мароко, което обещава истински футболен спектакъл.

Предложението на Суини цели да даде възможност на всички шотландци да подкрепят отбора си без притеснения за работните си задължения на следващия ден.

Ако парламентът одобри инициативата, 15 юни ще се превърне в ден на национално единство и празник за всички почитатели на футбола в страната.