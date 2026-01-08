Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спартак Варна с добра новина

Спартак Варна с добра новина

8 Януари, 2026 16:41 534 0

  • футболист-
  • кристиан илич-
  • спартак варна-
  • фифа-
  • трансфери

Клубът успешно уреди финансовите си отношения с бившия си футболист Кристиан Илич

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Спартак Варна зарадва своите привърженици с дългоочаквана новина, която може да промени облика на отбора през предстоящия сезон. След като ръководството на "соколите" успешно уреди финансовите си отношения с бившия си футболист Кристиан Илич, клубът вече гледа уверено към бъдещето и подготвя нови трансфери.

Днес от Спартак Варна официално потвърдиха, че са изплатили всички задължения към Илич, който в момента защитава цветовете на индонезийския Баянгкара. С този ход варненци очакват в най-скоро време ФИФА да вдигне наложената забрана за картотекиране на нови играчи – ограничение, което досега спираше клуба от активност на трансферния пазар.

"Уважаеми, Соколи

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи.
В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!", се казва в съобщение от клуба.


