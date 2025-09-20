Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Ландо Норис най-бърз в последната тренировка в Азербайджан

Ландо Норис най-бърз в последната тренировка в Азербайджан

20 Септември, 2025 16:41 455 0

  • пиастри-
  • макларън-
  • формула 1-
  • верстапен-
  • азербайджан

Втори остана Макс Верстапен

Ландо Норис най-бърз в последната тренировка в Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пилотът на Маклирън Ландо Норис спечели последната тренировка за Гран При на Азербайджан, старт от световния шампионат във Формула 1, предава БТА. Норис записа време от 1 минута 41,223 секунди, за да победи шампиона на Ред Бул Макс Верстапен с 0,222 секунди. Съотборникът на Норис и лидер в шампионата Оскар Пиастри е трети с 0,254 секунди.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари завърши четвърти, докато съотборникът му Шарл Льоклер беше едва 10-и. Пиастри води в шампионата с 31 точки пред Норис.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ