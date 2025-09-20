Ландо Норис най-бърз в последната тренировка в Азербайджан

Пилотът на Маклирън Ландо Норис спечели последната тренировка за Гран При на Азербайджан, старт от световния шампионат във Формула 1, предава БТА. Норис записа време от 1 минута 41,223 секунди, за да победи шампиона на Ред Бул Макс Верстапен с 0,222 секунди. Съотборникът на Норис и лидер в шампионата Оскар Пиастри е трети с 0,254 секунди.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари завърши четвърти, докато съотборникът му Шарл Льоклер беше едва 10-и. Пиастри води в шампионата с 31 точки пред Норис.