Левски иска запис на ВАР-аудиото от мача с Лудогорец

ПФК Левски ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец, завършил 0:0.
"Сините" акцентират върху следните моменти:
42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров
45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа
"Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието", се казва в съобщението на Левски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
после да я отменят по запис!!
Стотици са им свирени и нито една отменена досега.
Сега мучат и споменават майката на всички във ВАР...
МЕ СИ бил съдия в А група ако от 5 мача с левски не си им дал 4 дузпи! ФАКТ!
Коментиран от #3
17:14 20.09.2025
2 Гонзо е на ясла при Домо
17:18 20.09.2025
3 Кметът на Микре
До коментар #1 от "Спецназ":Как върви припознаването на Литекс? ;))))))
17:18 20.09.2025