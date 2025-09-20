Новини
Левски иска запис на ВАР-аудиото от мача с Лудогорец

20 Септември, 2025 17:03

Искат да чуят за отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа

Левски иска запис на ВАР-аудиото от мача с Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ПФК Левски ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец, завършил 0:0.

"Сините" акцентират върху следните моменти:
42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров
45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа

"Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието", се казва в съобщението на Левски.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    3 5 Отговор
    За първи път в живота си виждам да свирят дузпа за г.ведата и
    после да я отменят по запис!!

    Стотици са им свирени и нито една отменена досега.
    Сега мучат и споменават майката на всички във ВАР...

    МЕ СИ бил съдия в А група ако от 5 мача с левски не си им дал 4 дузпи! ФАКТ!

    Коментиран от #3

    17:14 20.09.2025

  • 2 Гонзо е на ясла при Домо

    2 1 Отговор
    Нищо няма да Ви дадът.

    17:18 20.09.2025

  • 3 Кметът на Микре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Как върви припознаването на Литекс? ;))))))

    17:18 20.09.2025

