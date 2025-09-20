Новини
Окон получи наказание, стартира последен в Баку

20 Септември, 2025 21:16 499 0

Задното крило на колата му не премина техническа проверка

Окон получи наказание, стартира последен в Баку - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Естебан Окон от тима на "Хаас" беше дисквалифициран, след като задното крило на колата му не премина техническа проверка, съобщава Ройтерс.

Французинът се класира 18-и в решетката за неделното състезание в Баку, но сега ще стартира последен. Техническият делегат на ФИА съобщи, че тестът за отклонение на задното крило на Окон е надвишил разрешения лимит.

Стюардите заявиха, че "Хаас" са обяснили несъответствието като проблем със сглобяването на конкретната част.

"Хаас" е девети в класирането на 10 отбора и е на 11 точки зад най-близкия си съперник "Заубер".


Азербайджан
