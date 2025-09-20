Окон получи наказание, стартира последен в Баку

Естебан Окон от тима на "Хаас" беше дисквалифициран, след като задното крило на колата му не премина техническа проверка, съобщава Ройтерс.

Французинът се класира 18-и в решетката за неделното състезание в Баку, но сега ще стартира последен. Техническият делегат на ФИА съобщи, че тестът за отклонение на задното крило на Окон е надвишил разрешения лимит.

Стюардите заявиха, че "Хаас" са обяснили несъответствието като проблем със сглобяването на конкретната част.

"Хаас" е девети в класирането на 10 отбора и е на 11 точки зад най-близкия си съперник "Заубер".