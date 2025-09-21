Ефектът „Моуриньо“ – мечтано завръщане с убедителна победа в Португалия

Жозе Моуриньо започна новия си престой в родината по начин, който подхожда на прозвището му „Специалния“. При дебюта си начело на Бенфика легендарният треньор изведе отбора до категорична победа като гост на АВС с 0-3, която върна усмивките по лицата на „орлите“.

С този успех лисабонци се доближиха само на пет точки от лидера Порто, като освен това имат и мач по-малко. Това означава, че при положителен развой Бенфика може отново да се намеси активно в битката за върха – нещо, което изглеждаше далеч по-трудно преди назначението на Моуриньо.

Още в първия си мач под негово ръководство тимът показа по-голяма увереност, компактност и хъс, което моментално бе оценено от феновете. Самият Моуриньо обяви, че вярва в потенциала на състава и че целта е не просто победи, а възвръщане на „манталитета на шампион“.