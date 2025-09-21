Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ефектът „Моуриньо“ – мечтано завръщане с убедителна победа в Португалия

Ефектът „Моуриньо“ – мечтано завръщане с убедителна победа в Португалия

21 Септември, 2025 11:16 811 0

  • моуриньо-
  • португалия-
  • бенфика

„Специалния“ стартира ударно начело на Бенфика и върна надеждите на феновете за титла

Ефектът „Моуриньо“ – мечтано завръщане с убедителна победа в Португалия - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Жозе Моуриньо започна новия си престой в родината по начин, който подхожда на прозвището му „Специалния“. При дебюта си начело на Бенфика легендарният треньор изведе отбора до категорична победа като гост на АВС с 0-3, която върна усмивките по лицата на „орлите“.

С този успех лисабонци се доближиха само на пет точки от лидера Порто, като освен това имат и мач по-малко. Това означава, че при положителен развой Бенфика може отново да се намеси активно в битката за върха – нещо, което изглеждаше далеч по-трудно преди назначението на Моуриньо.

Още в първия си мач под негово ръководство тимът показа по-голяма увереност, компактност и хъс, което моментално бе оценено от феновете. Самият Моуриньо обяви, че вярва в потенциала на състава и че целта е не просто победи, а възвръщане на „манталитета на шампион“.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ